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Ünlü isimler Giveback Gala Etkinliğinde buluştu

Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sina Afra
Anton Toni Piech
Davet, Gala

Ünlü isimler Giveback Gala Etkinliğinde buluştu

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Okuma süresi 2 dakika

Türkiye Girişimcilik Vakfı, “giveback” kavramını yaygınlaştırmak ve farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediği Giveback Gala etkinliği; girişimcileri, yatırımcıları, sanat ve iş dünyasından önemli isimleri bir araya getirdi. Elektrikli spor otomobil Mark Zero’nun yaratıcısı, Porsche ve Volkswagen’i yaratan ailenin dördüncü nesil temsilcisi Anton Toni Piech’in konuşmacı olarak yer aldığı geceye cemiyet hayatından isimler katıldı.

“Giveback” felsefesinin ilham verici gücüyle farklı hedef kitlelere yönelik etkinlikler organize ederek “geri verme” kültürünü yaygınlaştıran Girişimcilik Vakfı, Giveback Gala’nın dördüncüsünü Google Türkiye ve Zorlu Enerji’nin desteğiyle 26 Şubat’ta Raffles Otel İstanbul’da yaptı. Elektrikli spor otomobil Mark Zero’nun yaratıcısı, Porsche ve Volkswagen’i yaratan ailenin dördüncü temsilcisi Anton Toni Piech ana konuşmacı olarak yer aldığı galaya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kaçır’ın yanı sıra Yasemin Özilhan ve eşi, Ayşegül ve Doğan Karadeniz, Şebnem ve Mahmut Ünlü, Aylin-Özcan Tahincioğlu, Sedef Karamehmet, Pelin Akın Özalp ve Baver Özalp, Hakan Sabancı, Fethi Sabancı Kamışlı, Cem Garih, Bünyamin Aydın, Mina ve Sercan Gençoğlu, Selin ve Okan Özkaynak, Ömer Aras, Sinan Aras, Sinan Güler ve eşi, Sedef Orman ve kızları, Sinan Güler ve eşi, Avi ve Gina Alkaş, Niv ve Romina Garih gibi isimler katıldı.

Giveback felsefesi

Türkiye Girişimcilik Vakfı; girişimcilik kültürünü tüm dünyada yaygınlaştırmak, üniversite gençlerine ilham vermek ve gençlerin kendi yollarından giderek iz bırakmalarını sağlamak amacıyla Türkiye’nin önde gelen girişimcileri ve iş dünyası liderleri tarafından kuruldu. Vakfın yaratmak istediği kültürün en temel öğelerinden biri, “giveback” (geri verme) bakış açısını gençlerin hayatına ve girişimcilik ekosistemine yerleştirmek. Fellow Programı kapsamında, “giveback” öğesi, rol modeller ve yapılan projeler üzerinden destekleniyor. Fellow Programı’na seçilen öğrenciler, ilham veren rol modellerle tanışıyor, girişim elçileri olarak başkalarının hayatlarına dokunuyor ve “giveback” felsefesi doğrultusunda toplumdan aldıkları, kazandıkları başarıyı yine toplumla paylaşarak toplumsal başarının katsayısını artırmayı hedefliyorlar.

 

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Yazar Hakkında /

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