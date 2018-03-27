Fransız Sarayı’nda tadım gecesi
Fransız mutfağından özgün lezzetlerin sunulduğu Good France etkinliği, iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla Fransız Sarayı’nda yapıldı.
Fransız mutfağının UNESCO tarafından ‘Dünya Kültür Mirası’ listesine dahil edilmesiyle 2015’ten bu yana her yıl 21 Mart’ta düzenlenen Good France etkinliği, Fransız Sarayı’nda yapıldı. Fransa Büyükelçisi Charles Fries ve eşi Helene Fries ile Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter ve eşi Sülün Buchwalter’in ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinliğe, iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri de katıldı. Davette konuklara Fransız geleneğine özgü aperitif, soğuk meze, ara sıcak, ana yemek, deniz ürünleri, Fransız peyniri, çikolatalı tatlıdan oluşan bir mönü sunuldu. Fransız müziklerinin de eşlik ettiği tadım gecesinde davetliler, keyifli bir gece yaşadı.
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