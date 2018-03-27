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Fransız Sarayı’nda tadım gecesi

Metin - Zeynep Fadıllıoğlu
Aslı İsmailoğlu - Edip İlkbahar
Cansen - Stephen Symes
Helene - Cahrles Fries
Meral - Vural Gökçaylı
Nevzat Öztangut - Ferit Şahenk
Nina Öger - Murat Tabanlıoğlu
Davet

Fransız Sarayı’nda tadım gecesi

yazan:
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Fransız mutfağından özgün lezzetlerin sunulduğu Good France etkinliği, iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla Fransız Sarayı’nda yapıldı.

Fransız mutfağının UNESCO tarafından ‘Dünya Kültür Mirası’ listesine dahil edilmesiyle 2015’ten bu yana her yıl 21 Mart’ta düzenlenen Good France etkinliği, Fransız Sarayı’nda yapıldı. Fransa Büyükelçisi Charles Fries ve eşi Helene Fries ile Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter ve eşi Sülün Buchwalter’in ev sahipliğinde bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinliğe, iş ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri de katıldı. Davette konuklara Fransız geleneğine özgü aperitif, soğuk meze, ara sıcak, ana yemek, deniz ürünleri, Fransız peyniri, çikolatalı tatlıdan oluşan bir mönü sunuldu. Fransız müziklerinin de eşlik ettiği tadım gecesinde davetliler, keyifli bir gece yaşadı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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