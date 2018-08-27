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Farklı Bakış Açıları

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Farklı Bakış Açıları

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Luxottica Türkiye bünyesinde yer alan dünyaca ünlü markaların 2018 İlkbahar-Yaz Koleksiyonları düzenlenen özel bir davetle tanıtıldı.

130 ülkede faaliyet gösteren Luxottica’nın bünyesinde yer alan birbirinden ünlü markaların yeni sezon gözlükleri düzenlenen özel bir davetle tanıtıldı. Zorlu Beymen Morini’de Luxottica Türkiye Genel Müdürü Ahmet Baktır, Pazarlama Direktörü Tuba Mert ile Marka Yöneticileri Günce Pınarbaşı ve Tuğçe Demirbağ ev sahipliğinde gerçekleşen lansmana sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri katıldı. Davetliler için özenle hazırlanan birçok detayın yer aldığı lansmanda, misafirler yeni sezon güneş gözlüklerini deneme fırsatı da buldular. Luxottica’nın: Ray-Ban, Vogue Eyewear, Oakley, Persol, Giorgio Armani, Emporio Armani, Prada, Prada Linea Rossa, Miu Miu, Dolce & Gabbana ve Burberry markalarına ait kadın ve erkek gözlük koleksiyonlarının tanıtıldığı lansmanda, markaların özel koleksiyonları da davetlilerin beğenisine sunuldu. Geniş marka portföyüyle gelecek sezonun gözlük trendlerinin öne çıktığı lansmanda incelen gözlük formları, klasikleşmiş oversize modeller ve ince detaylarla süslenmiş çerçeveler dikkat çekerken; üstün lens teknolojisine sahip modeller katılımcıların ilgi odağı oldu.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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