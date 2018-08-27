Farklı Bakış Açıları
Luxottica Türkiye bünyesinde yer alan dünyaca ünlü markaların 2018 İlkbahar-Yaz Koleksiyonları düzenlenen özel bir davetle tanıtıldı.
130 ülkede faaliyet gösteren Luxottica’nın bünyesinde yer alan birbirinden ünlü markaların yeni sezon gözlükleri düzenlenen özel bir davetle tanıtıldı. Zorlu Beymen Morini’de Luxottica Türkiye Genel Müdürü Ahmet Baktır, Pazarlama Direktörü Tuba Mert ile Marka Yöneticileri Günce Pınarbaşı ve Tuğçe Demirbağ ev sahipliğinde gerçekleşen lansmana sosyal yaşam dünyasının ünlü isimleri katıldı. Davetliler için özenle hazırlanan birçok detayın yer aldığı lansmanda, misafirler yeni sezon güneş gözlüklerini deneme fırsatı da buldular. Luxottica’nın: Ray-Ban, Vogue Eyewear, Oakley, Persol, Giorgio Armani, Emporio Armani, Prada, Prada Linea Rossa, Miu Miu, Dolce & Gabbana ve Burberry markalarına ait kadın ve erkek gözlük koleksiyonlarının tanıtıldığı lansmanda, markaların özel koleksiyonları da davetlilerin beğenisine sunuldu. Geniş marka portföyüyle gelecek sezonun gözlük trendlerinin öne çıktığı lansmanda incelen gözlük formları, klasikleşmiş oversize modeller ve ince detaylarla süslenmiş çerçeveler dikkat çekerken; üstün lens teknolojisine sahip modeller katılımcıların ilgi odağı oldu.
Bir Yorum Ekleyin