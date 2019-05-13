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Faraway’in İlk Koleksiyonu

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Ayşe Boyner, Levent Erden
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Bilgün Dereli
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Mehmet Acar, Serhan Akıncı
Rachel Araz Kiresepi
Sedef Karamehmet
Selin Özkaynak
Ümit Boyner
Yasemin Aloğlu
Davet

Faraway’in İlk Koleksiyonu

yazan:
74
Okuma süresi 1 dakika

Ayşe Boyner, yeni markası Faraway’in ilk koleksiyonunu geçtiğimiz günlerde görücüye çıkardı.

Ayşe Boyner yarattığı Faraway markasıyla, özgür doğanın ve eskimeyen zamanların ruhunu taşıyan ilk koleksiyonu “I Dreamed of Africa”yı, düzenlediği özel bir davetle modaseverlerin beğenisine sundu. Isola Bomonti’de gerçekleştirilen kendine özgü detaylarıyla uzak coğrafyalarla yakın ilişki kuran Faraway’in “I Dreamed of Africa” koleksiyonunun lansmanında Ayşe Boyner’I dostları yalnız bırakmadı.

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Yazar Hakkında /

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