Faraway’in İlk Koleksiyonu
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Ayşe Boyner, yeni markası Faraway’in ilk koleksiyonunu geçtiğimiz günlerde görücüye çıkardı.
Ayşe Boyner yarattığı Faraway markasıyla, özgür doğanın ve eskimeyen zamanların ruhunu taşıyan ilk koleksiyonu “I Dreamed of Africa”yı, düzenlediği özel bir davetle modaseverlerin beğenisine sundu. Isola Bomonti’de gerçekleştirilen kendine özgü detaylarıyla uzak coğrafyalarla yakın ilişki kuran Faraway’in “I Dreamed of Africa” koleksiyonunun lansmanında Ayşe Boyner’I dostları yalnız bırakmadı.
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