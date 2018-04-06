Estetik Davet

yazan: MAG 19

Cemiyet hayatının ünlü hanımları, “küçük bir dokunuş” ile güzelliği korumanın yöntemlerinin anlatıldığı çok özel bir etkinlikte buluştu.

Op. Dr. Alpaslan Topçu ve Dr. Mustafa Karataş’ın konuşmacı olarak yer aldığı özel davet, ünlü ebru sanatçısı Garip Ay’ın canlı performansıyla da renkli anlara sahne oldu. Allergan’ın ev sahipliğinde Aslı Tunca Otel’de gerçekleşen “küçük bir dokunuş” temalı etkinlik; Feryal Gülman, Aslı Kuseyrioğlu, Meral Yazıcı, Sibel Karakaşlı, Füsun Kuran gibi cemiyet hayatının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Op. Dr. Alpaslan Topçu ve Dr. Mustafa Karataş’ın küçük bir dokunuş ile güzelliği korumanın yöntemlerini anlattığı etkinlikte, global güzellik anlayışı ve trendler, Türk kadınının güzellik anlayışı, güzellik ve yaşlanma süreci, dermal dolgular ve diğer cerrahi dışı uygulamalar gibi konulara da değinildi. Küçük dokunuşlarla harikalar yaratan dünyaca ünlü ebru sanatçısı Garip Ay’ın canlı performansı da etkinliğe katılan konuklar tarafından ilgiyle izlendi.