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Estetik Davet

ATAKAN ERTUĞRUL, AYCAN UĞUR, MUSTAFA KARATAŞ, ALPASLAN TOPÇU
Aslı Küseyrioğlu
FERYAL GÜLMAN, HANDE CAN YÜCE
Füsun Kuran
Meral Yazıcı
Sibel Karakaşlı
Davet

Estetik Davet

yazan:
19

Cemiyet hayatının ünlü hanımları, “küçük bir dokunuş” ile güzelliği korumanın yöntemlerinin anlatıldığı çok özel bir etkinlikte buluştu.

Op. Dr. Alpaslan Topçu ve Dr. Mustafa Karataş’ın konuşmacı olarak yer aldığı özel davet, ünlü ebru sanatçısı Garip Ay’ın canlı performansıyla da renkli anlara sahne oldu. Allergan’ın ev sahipliğinde Aslı Tunca Otel’de gerçekleşen “küçük bir dokunuş” temalı etkinlik; Feryal Gülman, Aslı Kuseyrioğlu, Meral Yazıcı, Sibel Karakaşlı, Füsun Kuran gibi cemiyet hayatının ünlü isimlerini bir araya getirdi. Op. Dr. Alpaslan Topçu ve Dr. Mustafa Karataş’ın küçük bir dokunuş ile güzelliği korumanın yöntemlerini anlattığı etkinlikte, global güzellik anlayışı ve trendler, Türk kadınının güzellik anlayışı, güzellik ve yaşlanma süreci, dermal dolgular ve diğer cerrahi dışı uygulamalar gibi konulara da değinildi. Küçük dokunuşlarla harikalar yaratan dünyaca ünlü ebru sanatçısı Garip Ay’ın canlı performansı da etkinliğe katılan konuklar tarafından ilgiyle izlendi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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