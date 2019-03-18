Erdoder’den “Kadın Kadına” Kutlama
Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği (Erdoder), Dünya Kadınlar Günü’nü 1453 Maslak’ta bulunan Balkabağı’nda düzenlenen özel bir davetle kutladı.
Erdoder Başkanı Canan Göztepe’nin ev sahipliğinde Erdoder’in Gaziantep’te hayata geçirmeyi planladığı yeni doğan yoğun bakım ünitesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleşen davet “kadın kadına” temasıyla gerçekleşirken misafirler Türk mutfağının özel lezzetleri eşliğinde müzik ve eğlence dolu bir akşam yaşadı.
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