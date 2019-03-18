En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Erdoder’den “Kadın Kadına” Kutlama

Burcu Cesur, Ceylan Neylan Vardar
Aldeberan Özdoğan, Hilal Er, Nurdan Keçeci
Aslı Bilimlier, Ebru Erbaş
Berat Aşıcıoğlu
Esra Topçuol, Elif Ergüven
Figen Kıral
Güniz İyianlar, Hülya Durmaz
Hümeyra Ökçün
Neval Güler Sert
Nuray Fenercioğlu
Oya Koçak, Aslı Şeref Bosut
Petek Ertüre
Şebnem Demir
Davet

Erdoder’den “Kadın Kadına” Kutlama

yazan:
3
Okuma süresi 1 dakika

Erken Doğan Bebekleri Yaşatma Derneği (Erdoder), Dünya Kadınlar Günü’nü 1453 Maslak’ta bulunan Balkabağı’nda düzenlenen özel bir davetle kutladı.

Erdoder Başkanı Canan Göztepe’nin ev sahipliğinde Erdoder’in Gaziantep’te hayata geçirmeyi planladığı yeni doğan yoğun bakım ünitesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleşen davet “kadın kadına” temasıyla gerçekleşirken misafirler Türk mutfağının özel lezzetleri eşliğinde müzik ve eğlence dolu bir akşam yaşadı.

0
Etiketler:
, , , , , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Röportaj

Usta Aşçı ve kendi tabiriyle lezzet düşkünü Yağız İzgül, İstanbul’da tercih ettiği, lezzet ve kalite odaklı vazgeçilmez

Davet, Parti

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Yeşim Tandoğan, yeni yaşını Mezzaluna’da dostlarının katıldığı bir organizasyonla kutladı. Yeşim Tandoğan, renkli anlara

Röportaj

MasterChef programıyla geniş kitlelere ulaşan usta Şef Hazer Amani, İstanbul’da tercih ettiği mekanları ve gelecekteki planlarını paylaştı. İstanbul’un

%d blogcu bunu beğendi: