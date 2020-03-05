Pınar Çakır & Volkan Ataman Evlendi

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ACE of MICE Exhibition ve ACE of MICE Awards organizasyonlarıyla bilinen Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, bir süredir nişanlı olduğu Uzman Psikolog Pınar Çakır ile dünya evine girdi. İş, sanat, medya ve sosyal yaşam dünyasından yaklaşık 500 seçkin ismin davet edildiği tören Crowne Plaza Florya Hotel’de gerçekleşti. Çift düğünün ardından balayı için Maldivler’e gitti.

Türkiye’nin ilk ve tek, dünyanın ise en büyük üçüncü kongre, toplantı ve etkinlik endüstrisi fuarı “ACE of M.I.C.E. Exhibition” ve ACE of MICE Awards organizasyonlarını gerçekleştiren Turizm Medya Grubu Başkanı Volkan Ataman, nişanlısı Uzman Psikolog Pınar Çakır ile Crowne Plaza Florya Hotel’de evlendi. Yaklaşık 500 seçkin davetli topluluğunun katıldığı görkemli düğün töreninde nikah öncesinde düzenlenen kokteylde konuklar bol bol sohbet etti. Kokteylin ardından misafirler nikahın gerçekleşeceği salona geçtiler. Nikah saatinin gelmesiyle çift konukların huzuruna müzik ve barkovizyon gösterisi eşliğinde geldi. Konukların alkışlarıyla nikah kürsüsüne gelen çiftin nikah şahitliğini Gülseren Budayıcıoğlu ve Semih Başkan üstlendi. Nikahın ardından çift evli olarak ilk danslarını gerçekleştirirken sonrasında ise masaları dolaşarak tebrikleri kabul etti. Düğünde Volkan Ataman Tom Ford marka damatlık giyerken eşi Pınar Çakır ise Oleg Cassini marka gelinlik tercih etti. Çiçeği burnunda çiftin balayı tercihi ise Maldivler oldu.