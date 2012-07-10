Mutluluğa Bir Adım Daha
Barış Akgün ve Nazlı Dönmezer altı yıldır süren birlikteliklerini şık bir düğün töreniyle taçlandırdılar.
Yeditepe Üniversitesi dekanlarından Mehmet Akgün ile Hülya Akgün’ün oğlu Barış Akgün ve işadamı Mustafa ve Hülya Dönmezer’in kızları Nazlı Dönmezer hayatlarını birleştirdiler. Bilkent Otel’de düzenlenen görkemli bir kır düğünü ile dünya evine giren mutlu çiftin arkadaşları şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Cemiyet, iş dünyası, üniversite camiası ve seçkin isimlerin yer aldığı düğünde, çiftin şahitliklerini Aslı Yılmaz ve Mehmet Olgun yaptı. Mutlu çift balayı için Fethiye’yi tercih etti. Çiftin nikah törenindeki şık ayrıntılar başarılı organizasyonların ismi SAK Organizasyon tarafından düzenlendi.
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dimtistis
çok asil ve şık durmuş bayanın üzerinde. elbisenin nerden olduğunu öğrenmek isterim.