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Mutluluğa Bir Adım Daha

Düğün

Mutluluğa Bir Adım Daha

yazan:
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Barış Akgün ve Nazlı Dönmezer altı yıldır süren birlikteliklerini şık bir düğün töreniyle taçlandırdılar.

Yeditepe Üniversitesi dekanlarından Mehmet Akgün ile  Hülya Akgün’ün oğlu Barış Akgün ve işadamı Mustafa ve Hülya Dönmezer’in kızları Nazlı Dönmezer hayatlarını birleştirdiler. Bilkent Otel’de düzenlenen görkemli bir kır düğünü ile dünya evine giren mutlu çiftin arkadaşları şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Cemiyet, iş dünyası, üniversite camiası ve seçkin isimlerin yer aldığı düğünde, çiftin şahitliklerini Aslı Yılmaz ve Mehmet Olgun yaptı. Mutlu çift balayı için Fethiye’yi tercih etti. Çiftin nikah törenindeki şık ayrıntılar başarılı organizasyonların ismi SAK Organizasyon tarafından düzenlendi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum(1)

  • dimtistis

    11 Temmuz 2012

    çok asil ve şık durmuş bayanın üzerinde. elbisenin nerden olduğunu öğrenmek isterim.

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