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İş Dünyasını Buluşturan Düğün

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Davet, Düğün

İş Dünyasını Buluşturan Düğün

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Anadolu Efes Marmara Avrupa Bölge Satış Direktörü Ersin Barbaros Ergin ve Mine İyiuyarlar, İzmir Arena’da gerçekleşen görkemli bir düğün töreni ile dünya evine girdi. 

İş dünyası ve cemiyet hayatından birçok ismin katıldığı düğün töreninde çiftin nikâh şahidi, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli oldu. İstanbul ve İzmir’den birçok davetlinin yer aldığı düğün iş dünyasını buluşturdu. Denizin üzerinde kıyılan nikah törenine beş yüzü aşkın davetli katıldı. 

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Yazar Hakkında /

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