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Dünya Evine Girdi

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Zeynep- Metin Fadıllıoğlu
Ayşe Boyner, Cem Telvi
Ayşegül Dinçkök
Betina Machler, Sinan Dereli
Bilgün Dereli
Caroline Koç
Ceylan- Emir Sohtorik
Demet Hanif
Düğün

Dünya Evine Girdi

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Ünlü işadamı Cem Boyner’in ikiz kızlarından Elif Boyner, Cihan Ayger ile babasının Kanlıca’daki yalısında dünya evine girdi.

Gerçekleşen sade nikah törenine cemiyet hayatından önemli isimler katıldı. Elif Boyner, Dilek Hanif imzalı sade ve şık bir gelinlik tercih ederken, Cihan Ayger Beymen’den damatlık tercih etti. Öğle saatlerinde başlayan nikah töreninin ardından davetliler Elif Boyner’in annesinin Çubuklu’daki evine geçerek, düğün yemeği ve parti ile kutlamalara devam etti.

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Yazar Hakkında /

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