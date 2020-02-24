Dünya Evine Girdi
Ünlü işadamı Cem Boyner’in ikiz kızlarından Elif Boyner, Cihan Ayger ile babasının Kanlıca’daki yalısında dünya evine girdi.
Gerçekleşen sade nikah törenine cemiyet hayatından önemli isimler katıldı. Elif Boyner, Dilek Hanif imzalı sade ve şık bir gelinlik tercih ederken, Cihan Ayger Beymen’den damatlık tercih etti. Öğle saatlerinde başlayan nikah töreninin ardından davetliler Elif Boyner’in annesinin Çubuklu’daki evine geçerek, düğün yemeği ve parti ile kutlamalara devam etti.
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