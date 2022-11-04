Büyük Bir Coşkuyla Evet
Derya Aysoy ve Ender Kerimoğlu; iş, bürokrasi ve cemiyet hayatından seçkin davetlilerin katıldığı şık bir düğün töreniyle dünya evine girdi.
Finans Uzmanı Derya Aysoy ve Cepa Eczanesi sahibi Ender Kerimoğlu, Sheraton Ankara Hotel’deki muhteşem bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Aslen Mardinli olan çift, nisan ayında aile arasında düzenledikleri şık ve sade bir törenle nişanlanmıştı. Eski Ulaştırma Bakanı İbrahim Aysoy’un da şahitliğinde büyük bir coşkuyla birbirlerine “evet” cevabını veren yeni evliler, ilk danslarını mutlulukla gerçekleştirdi. Seçkin davetlilerin katıldığı düğün töreninde her şey kusursuzdu. Çiçeği burnunda çift, düğünün ardından balayı için Maldivler’i tercih etti.
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