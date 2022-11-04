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Büyük Bir Coşkuyla Evet

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YOSUN DAĞLI
Düğün

Büyük Bir Coşkuyla Evet

yazan:
19
Okuma süresi 1 dakika

Derya Aysoy ve Ender Kerimoğlu; iş, bürokrasi ve cemiyet hayatından seçkin davetlilerin katıldığı şık bir düğün töreniyle dünya evine girdi.

Finans Uzmanı Derya Aysoy ve Cepa Eczanesi sahibi Ender Kerimoğlu, Sheraton Ankara Hotel’deki muhteşem bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Aslen Mardinli olan çift, nisan ayında aile arasında düzenledikleri şık ve sade bir törenle nişanlanmıştı. Eski Ulaştırma Bakanı İbrahim Aysoy’un da şahitliğinde büyük bir coşkuyla birbirlerine “evet” cevabını veren yeni evliler, ilk danslarını mutlulukla gerçekleştirdi. Seçkin davetlilerin katıldığı düğün töreninde her şey kusursuzdu. Çiçeği burnunda çift, düğünün ardından balayı için Maldivler’i tercih etti.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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