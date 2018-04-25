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Büyük Aşkta Mutlu Son

Alper Dedebayraktar, Çağla Dursun
Alper Magaroğlu
Ayça Dursun
Ceylin Akartuna
Damla-Mehmet Dedebayraktar
Duygu Gülnaz
Ecem Orhan
Evren Diren
İsmail-Ruhiye Dedebayraktar
Melike Dedebayraktar
Meltem Akşin
Sinem Dedebayraktar
Düğün

Büyük Aşkta Mutlu Son

yazan:
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Ankaralı iş adamı Alper Dedebayraktar ve Avukat Çağla Dursun Swiss Otel Ankara’da gerçekleştirilen şık bir düğün ile dünyaevine girdi. Çiftin düğününe yakın arkadaşlarının yanı sıra iş ve cemiyet hayatından davetliler katılım gösterdi.

Alper Dedebayraktar ve Çağla Dursun altı ay önce arkadaş ortamında tanışıp Kasım ayında aile arasında gerçekleşen bir nişan ile evliliğe ilk adımlarını attıktan sonra geçtiğimiz günlerde renkli bir törenle dünyaevine girdiler. Dedebayraktar çifti atılan imzaların ardından alkışlar eşliğinde ilk danslarını gerçekleştirdi. Genç çift, gecenin ilerleyen saatlerine kadar arkadaşlarıyla dans edip gönüllerince eğlendi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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