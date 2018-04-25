Büyük Aşkta Mutlu Son
Ankaralı iş adamı Alper Dedebayraktar ve Avukat Çağla Dursun Swiss Otel Ankara’da gerçekleştirilen şık bir düğün ile dünyaevine girdi. Çiftin düğününe yakın arkadaşlarının yanı sıra iş ve cemiyet hayatından davetliler katılım gösterdi.
Alper Dedebayraktar ve Çağla Dursun altı ay önce arkadaş ortamında tanışıp Kasım ayında aile arasında gerçekleşen bir nişan ile evliliğe ilk adımlarını attıktan sonra geçtiğimiz günlerde renkli bir törenle dünyaevine girdiler. Dedebayraktar çifti atılan imzaların ardından alkışlar eşliğinde ilk danslarını gerçekleştirdi. Genç çift, gecenin ilerleyen saatlerine kadar arkadaşlarıyla dans edip gönüllerince eğlendi.
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