En Son Davetler

Şeyma Subaşı Paris Moda Haftası’nda @RaisaVanessa imzalı kombiniyle Işıltı saçtı .@Seymasubasi_instagram.com/p/BZqZ…

Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kültür Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2017 Mag Medya
Başa Dön

Büyük Aşkta Mutlu Son

Düğün

Büyük Aşkta Mutlu Son

yazan:
8

İsviçre’de Amerikan Koleji’nin işletme sahibi olan Kamil Kabalak ile Başkent Üniversitesi Rehberlik Bölümü mezunu Aslı Vardar Bilkent Otel’de gerçekleşen rüye gibi bir düğün ile dünyaevine girdi.

Genç çifti yakın dostları ve aileleri bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.Kabalak ve Vardar çifti uzun yıllar önce iş ortamında tanışıp bir yıldır birlikte olduklarını dile getirdi. Dokuz ay önce aile arasında gerçekleştirilen bir nişan töreni ile evliliğe ilk adımlarını atan çift, herkesin salonda yerini almasının ardından kendileri için hazırlanan yoldan geçerek nikah masasındaki yerlerini aldılar. Nikah şahitliklerini Sinan Aygün, Kemal Önal, Zümrüt Karlıova, Ahmet Kardan üstlendi. Organizasyonu Es Styling’in üstlendiği gecede gönüllerince eğlenen çift balayına yılbaşı zamanı Miami’ye gideceklerini söyledi.

0
Etiketler:
, , , , , , , , , ,
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Düğün

Danıştay üyesi Tülin Özgenç ve Emekli Yargıtay üyesi Erol Özgenç’in oğulları ODTÜ Kimya mezunu Mert Özgenç ve

Davet, Düğün

İş adamı Ömer Gürsoy, Gökçe Atakaş ile 600 davetlinin huzurunda Çırağan Sarayı'nda mutluluğa evet dedi. Gürsoy Şirketler

Davet, Düğün

İş ve cemiyet dünyasının saygın çifti Mustafa-Beste Yurttaş’ın kızı Begüm Yurttaş, genç iş adamı Batuhan Güneş ile