Büyük Aşkta Mutlu Son
İsviçre’de Amerikan Koleji’nin işletme sahibi olan Kamil Kabalak ile Başkent Üniversitesi Rehberlik Bölümü mezunu Aslı Vardar Bilkent Otel’de gerçekleşen rüye gibi bir düğün ile dünyaevine girdi.
Genç çifti yakın dostları ve aileleri bu özel günlerinde yalnız bırakmadı.Kabalak ve Vardar çifti uzun yıllar önce iş ortamında tanışıp bir yıldır birlikte olduklarını dile getirdi. Dokuz ay önce aile arasında gerçekleştirilen bir nişan töreni ile evliliğe ilk adımlarını atan çift, herkesin salonda yerini almasının ardından kendileri için hazırlanan yoldan geçerek nikah masasındaki yerlerini aldılar. Nikah şahitliklerini Sinan Aygün, Kemal Önal, Zümrüt Karlıova, Ahmet Kardan üstlendi. Organizasyonu Es Styling’in üstlendiği gecede gönüllerince eğlenen çift balayına yılbaşı zamanı Miami’ye gideceklerini söyledi.