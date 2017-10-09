Cemiyetin ünlü kadınları Türk Kahvesi için buluştu
Kahveye gönül vermiş iki kurum, Starbucks ve Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği (TKKAD), Türk Kahvesi tutkunlarının damak tadına en uygun lezzeti bulmak için güç birliği gerçekleştirdi.
Starbucks, TKKAD ile birlikte özenle seçilen çekirdeklerden oluşan harmanı Veranda’yı Türk Kahvesi severlerin beğenisine sunarken, düzenlenen tanıtım toplantısına cemiyetin ünlü kadınlarının ilgisi yoğun oldu. Veranda’nın tanıtımı için düzenlenen toplantıya; aralarında iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Siren Ertan, Etel Baler, Nazlı Yazıcı, Ahu Orakçıoğlu, Meral Yazıcı, Yonca Ebuzziya, Zeynep Üstünel, Gülden Büyükuçak, Berrin Okçu, Ebru Karaçam, Didem Bağrıaçık, Aytül Fıratoğlu, Ayten Danışman, Sinem Güngör, Pelin Atay Kuran, Hülya Eltemur, Sibel Kerimoğlu, Begüm Özer ve Füsun Çevikel Kuran’ın da bulunduğu geniş bir davetli grubu katıldı.