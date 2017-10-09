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Cemiyetin ünlü kadınları Türk Kahvesi için buluştu

Ahu Orakçıoğlu
Ayten Danışman
Begüm Karamahmutoğlu
Berrin Okçu
Begüm Özer
Aytül Fıratoğlu
Ebru Karaçam
Füsun Çelikel Kuran
Etel Baler, Özlem Güsar
Etel Baler
Hülya Eltemur
Hülya Eltemur
İdil Atakol
Fisun Kuran
Gizem Oflazoğlu, Jale Balcı
Hande Can
İdil Atakol
Meral Yazıcı
Özlem Güsar
Meral Yazıcı
Nazlı Yazıcı
Osman Serim
Pelin Atay Kuran
Sibel Kerimoğlu
Tunç Tunaveli
Tunç Tunaveli
Sinem Güngör
Siren Ertan
Zeynep Üstünel
Yonca Ebuzziya
Zeynephan Gemicioğlu
Davet

Cemiyetin ünlü kadınları Türk Kahvesi için buluştu

yazan:
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Kahveye gönül vermiş iki kurum, Starbucks ve Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği (TKKAD), Türk Kahvesi tutkunlarının damak tadına en uygun lezzeti bulmak için güç birliği gerçekleştirdi.

Starbucks, TKKAD ile birlikte özenle seçilen çekirdeklerden oluşan harmanı Veranda’yı Türk Kahvesi severlerin beğenisine sunarken, düzenlenen tanıtım toplantısına cemiyetin ünlü kadınlarının ilgisi yoğun oldu. Veranda’nın tanıtımı için düzenlenen toplantıya; aralarında iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Siren Ertan, Etel Baler, Nazlı Yazıcı, Ahu Orakçıoğlu, Meral Yazıcı, Yonca Ebuzziya, Zeynep Üstünel, Gülden Büyükuçak, Berrin Okçu, Ebru Karaçam, Didem Bağrıaçık, Aytül Fıratoğlu, Ayten Danışman, Sinem Güngör, Pelin Atay Kuran, Hülya Eltemur, Sibel Kerimoğlu, Begüm Özer ve Füsun Çevikel Kuran’ın da bulunduğu geniş bir davetli grubu katıldı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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