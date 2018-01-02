En Son Davetler
Kategoriler
Açılış Alışveriş Astroloji Bakım Balo Binicilik Bülten Davet Decotrend Defile Digital Art Düğün DVD Etkinlik Gala Genel Gezi Golf Kapak Konusu Kitap Konser Kültür Kutlama MAG New York Mekan Mobilya & Dekorasyon Moda Motor Sporları Müzik Ödül Töreni Opera Parti Röportaj Sağlık Sanat Sergi Sinema Spor Stil Tanıtım Tenis Tercihler Tiyatro Trendy Video
© Copyright 2017 Mag Medya
Başa Dön

Bodrum’da Başlayan Büyük Aşk

DİLARA ERTÜRK
EBRU-FATİH KAREL
EYÜP-BAHAR DEMİRCİ
FERAY ŞAHİNGÖZ
GÖKÇEN BİLGEN
HİLAL-ONUR ÖZTÜRK
MERT EREN TÜRKGÜVEN, GÜL AVCI
METİN-CEYDA AVCI, AMİDE-KAYA TÜRKGÜVEN
NERMİN BENZEŞ
ÖZLEM SALDAMLI
PINAR-SELÇUK GÜNGÖR
SUAT-LEYLA SEVGİLİ, TÜRKAY-YILMAZ HELVACIOĞLU
TAYLAN-DAMLA DALARAN
Davet, Düğün

Bodrum’da Başlayan Büyük Aşk

yazan:
1

Tmt Enerji Danışmanlık’ın Sahibi Mert Eren Türkgüven ile Dijital Ajans Kurucusu Gül Avcı, Wyndham Otel’de gerçekleştirilen şık bir tören ile dünyaevine girdi. Törene ailelerin yakın arkadaşı ile iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Avcı ve Türkgüven çifti bir yıl önce yaz tatilinde Bodrum’da arkadaş ortamında tanıştılar. Nisan ayında yine Bodrum’da gerçekleştirilen renkli bir organizasyon ile nişanlanarak evliliğe ilk adımlarını attılar. Tüm konukların salondaki yerlerini almasının ardından alkışlar eşliğinde salona gelen çift, nikahın kıyılmasının ardından ilk danslarını gerçekleştirdi. Gece boyunca dans edip arkadaşlarıyla eğlenen aşıklar kendilerini bu özel günlerinde yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerini iletti.

0

Bu içerik hakkında düşünceniz nedir?

a-harika
0
beğendim
0
c-iyi
0
d-normal
0
e-sevmedim
0
f-çok kötü
0
Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Yorum Bırakın

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet, Tenis

  Geçtiğimiz günlerde Lüksemburg Büyükelçisi H.E. Georges Faber ve eşi Barbara Faber-Mohr Ankara diplomasi topluluğu üyelerine Atılım Üniversitesi’nde

Davet, Kültür, Sergi

Hayalperestliği bir çözüm yolu olarak benimsemiş Aslı Kutluay’ın farklı projelerde sergilenmiş eserlerinden oluşan ve bir seçki niteliğindeki

Davet, Parti

Jabbar, Mahmut Orhan, P. Brothers ve Tankut Karakurt gibi özel isimlerin sahne aldığı yeni yıl partisinde misafirler