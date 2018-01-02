Bodrum’da Başlayan Büyük Aşk
Tmt Enerji Danışmanlık’ın Sahibi Mert Eren Türkgüven ile Dijital Ajans Kurucusu Gül Avcı, Wyndham Otel’de gerçekleştirilen şık bir tören ile dünyaevine girdi. Törene ailelerin yakın arkadaşı ile iş dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Avcı ve Türkgüven çifti bir yıl önce yaz tatilinde Bodrum’da arkadaş ortamında tanıştılar. Nisan ayında yine Bodrum’da gerçekleştirilen renkli bir organizasyon ile nişanlanarak evliliğe ilk adımlarını attılar. Tüm konukların salondaki yerlerini almasının ardından alkışlar eşliğinde salona gelen çift, nikahın kıyılmasının ardından ilk danslarını gerçekleştirdi. Gece boyunca dans edip arkadaşlarıyla eğlenen aşıklar kendilerini bu özel günlerinde yalnız bırakmayan herkese teşekkürlerini iletti.
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