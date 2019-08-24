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Bodrum Tutkunları The Bo Vıera’da Buluştu

Efe-Çağla-Kadriye-Salih Bezci, Benin Kesici, Adnan-Begüm Şen
Rabia Kurşun
Özlem-Murat Hazinedar
Nuray Fenercioğlu
Arzu-Can Demirer
Mustafa-Başak Çağlar
Müge Sırmabıyık
Nesligül Aksoy
Mert Ünlü, Işıl Oturuşoğlu
Meral Yazıcı
Elif İnci Aras
Ebru Küçükbaşkan, Kadriye Bezci, Elif Damgacı, Çağla Bezci
Gül Ergi, Kadriye Bezci
Kadriye-Salih Bezci
Feriha-Murat-Asuman Ektire
Emre-Burcu Ziyal
Gilman-Mesut Karadeniz
Çağla-Efe Bezci
Bilge Alemdar, Sibel Erden
Banuhan Akçal
Ayşegül Kayabay
Birim Bayraktar
Adnan-Begüm Şen
Su Soley
Aysel Akçay, Beril Akçay
Kadriye-Salih-Çağla-Efe Bezci
Safiye Soyman, Faik Öztürk
Su Soley
Zafer-Başak Atabey
Zafer Kozanoğlu
Davet

Bodrum Tutkunları The Bo Vıera’da Buluştu

yazan:
9
Okuma süresi 1 dakika

İnşaat sektöründe gerçekleştirdiği öncü projeleri ile yaklaşık yarım asırdır Başkent Ankara’ya ve Türkiye’ye damgasını vuran BESA Grup, Bodrum’da bulunduğu bölgede büyüklüğü ve konumu açısından emsalsiz The BO Viera projesi ile çalışmalarını sürdürüyor.

BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci ve Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci’nin ev sahipliğinde yapılan davete iş, sanat ve cemiyet dünyasından isimler katıldı.Show residence’da Bodrum’un unutulmaz altın rengi gün batımında, The BO Viera’nın sofistike Riviera yaşam stili ile buluşan konuklar Ege Denizi’nin mavisi ile birleşen sonsuzluk havuzunun bulunduğu The BO Lounge’da da Su Soley performansı ile keyifli saatler geçirdiler.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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