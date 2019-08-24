Bodrum Tutkunları The Bo Vıera’da Buluştu
İnşaat sektöründe gerçekleştirdiği öncü projeleri ile yaklaşık yarım asırdır Başkent Ankara’ya ve Türkiye’ye damgasını vuran BESA Grup, Bodrum’da bulunduğu bölgede büyüklüğü ve konumu açısından emsalsiz The BO Viera projesi ile çalışmalarını sürdürüyor.
BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci ve Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci’nin ev sahipliğinde yapılan davete iş, sanat ve cemiyet dünyasından isimler katıldı.Show residence’da Bodrum’un unutulmaz altın rengi gün batımında, The BO Viera’nın sofistike Riviera yaşam stili ile buluşan konuklar Ege Denizi’nin mavisi ile birleşen sonsuzluk havuzunun bulunduğu The BO Lounge’da da Su Soley performansı ile keyifli saatler geçirdiler.
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