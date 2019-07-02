Bodrum Tutkunları Buluştu
BESA Grubun, “The BO Viera” projesinin tanıtımı için yeni açılan İstanbul ofisinde, BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci ve Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci ev sahipliğinde yaza merhaba partisi yapıldı.
İnşaat sektöründe gerçekleştirdiği öncü projeleri ile yaklaşık yarım asırdır Ankara’ya ve Türkiye’ye damgasını vuran BESA Grup, İstanbul’daki ilk ofisini Zorlu Center’da açtı. Göz alıcı konumu ile Bodrum Riviera’sının muhteşem gün batımına sahip “The BO Viera” projesinin tanıtımı için yeni açılan İstanbul ofisinde yapılan İstanbul buluşmasına iş, gayrimenkul, sanat ve cemiyet dünyasından ünlü isimler katıldı.
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