BMW Tutkunları “Happy BMW Hour”da Buluştu
Borusan Otomotiv, Sunset Grill&Bar’da gerçekleştirdiği “Happy BMW Hour” davetinde, Türkiye distribütörü olduğu BMW markasının Yeni BMW i8 Roadster modelini tutkunlarıyla buluşturdu.
“Happy BMW Hour” etkinliği otomobil severleri ve iş dünyasını buluşturdu. Keyifli gecede, geleceğin otomobil teknolojisi gözler önüne serildi. Sunset Grill&Bar’ın eşsiz atmosferinde ve muhteşem Boğaz manzarası eşliğinde eğlenceli bir gece yaşayan davetliler aynı zamanda Yeni BMW i8 Roadster’ı yakından tanıma fırsatı buldu. Geleceği bugüne taşıyan teknolojisi, sportif tasarımı ve üstü açık sürüş keyfini elektrikli sürüş deneyimiyle birleştiren Yeni BMW i8 Roadster katılanların ilgi odağı oldu.
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