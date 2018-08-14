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BMW Tutkunları “Happy BMW Hour”da Buluştu

Berrin Yar, Sermet Severöz
Gerwin Kugi
Davet

BMW Tutkunları “Happy BMW Hour”da Buluştu

yazan:
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Borusan Otomotiv, Sunset Grill&Bar’da gerçekleştirdiği “Happy BMW Hour” davetinde, Türkiye distribütörü olduğu BMW markasının Yeni BMW i8 Roadster modelini tutkunlarıyla buluşturdu.

“Happy BMW Hour” etkinliği otomobil severleri ve iş dünyasını buluşturdu. Keyifli gecede, geleceğin otomobil teknolojisi gözler önüne serildi. Sunset Grill&Bar’ın eşsiz atmosferinde ve muhteşem Boğaz manzarası eşliğinde eğlenceli bir gece yaşayan davetliler aynı zamanda Yeni BMW i8 Roadster’ı yakından tanıma fırsatı buldu. Geleceği bugüne taşıyan teknolojisi, sportif tasarımı ve üstü açık sürüş keyfini elektrikli sürüş deneyimiyle birleştiren Yeni BMW i8 Roadster katılanların ilgi odağı oldu.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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