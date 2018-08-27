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Belçika Milli Gün Resepsiyonu’na Büyük İlgi

Catherine-Michel Malherbe
Anna Turenicova, Dusan Turenic
Arkal-Ödülonur Alpakan
Fethiye Has, Sevim Yoldaş Keskin
Graham Hancock, Yara Dababneh
Mustafa Şentop
Mustafa Şentop
Irene Giviashvili, Irakli Koplatadze
Margiret-Yaşar Yakış
Davet

Belçika Milli Gün Resepsiyonu’na Büyük İlgi

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Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe, büyükelçilik konutunda ülkesinin milli günü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Resepsiyona, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop’un yanı sıra başkentteki çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı.

Büyükelçi Malherbe de konuşmasında, Brüksel’in son yıllarda dünyada yükselen siyasi akımlara karşı sağlam güç oluşturduğuna işaret ederek, “Brüksel, AB ve NATO gibi iki önemli kuruma ev sahipliği yapmakta ve insani konuların düzenlenmesinde son sözü ulus devlete bırakmamaktadır.” ifadesini kullandı. Konuklar gecenin ilerleyen saatlerine kadar müzik eşliğinde eğlenerek lezzetli ikramların tadına baktı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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