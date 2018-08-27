Belçika Milli Gün Resepsiyonu’na Büyük İlgi
Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Michel Malherbe, büyükelçilik konutunda ülkesinin milli günü dolayısıyla resepsiyon düzenledi. Resepsiyona, TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop’un yanı sıra başkentteki çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi ve davetli katıldı.
Büyükelçi Malherbe de konuşmasında, Brüksel’in son yıllarda dünyada yükselen siyasi akımlara karşı sağlam güç oluşturduğuna işaret ederek, “Brüksel, AB ve NATO gibi iki önemli kuruma ev sahipliği yapmakta ve insani konuların düzenlenmesinde son sözü ulus devlete bırakmamaktadır.” ifadesini kullandı. Konuklar gecenin ilerleyen saatlerine kadar müzik eşliğinde eğlenerek lezzetli ikramların tadına baktı.
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