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Bakım ve Güzellik Üzerine Keyifli Söyleşi

Aslı Şen, Demet Sabancı Çetindoğan, Cansen Yeni
Demet Sabancı Çetindoğan
Zeynep Germen
Işıl Reçber
Fatih Ürek
Ayşegül Uluç
Aslı Şen, Demet Sabancı Çetindoğan, Cansen Yeni
Sema Basa
Zuhal Pirinçcioğlu
Zeynep Ilıcalı, Melda Aksu
Sibel Kerimoğlu
Özde Özer
Seba Güceylioğlu
Eda Kosif
Meltem Demir
Didem Özger
Arzu Sabancı
Sitare Akdilek
Buket Taşdelen
Burcu Şendir
Aslı Şen, Cansen Yeni
Deniz Ayaydın
Aslı Şen
Nastassia Coşkunseven
İpek Acar
Cansen Yeni
Talia Kalpakçıoğlu
Nora Kalpakçıoğlu
Neslihan Sabancı
Davet

Bakım ve Güzellik Üzerine Keyifli Söyleşi

yazan:
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Aslı Şen ve Dr. Cansen Yeni “Fashion and Beauty Talks” kapsamında Galeries Lafayette’de buluştu

Kök hücre yöntemi ile sağlık ve güzellik konusunda fark yaratan ONKIM danışmanı Dr. Cansen Yeni ve saç bakımı konusundaki deneyimlerini Ashley Joy markası ile sevenleriyle buluşturan Aslı Şen, “Fashion and Beauty Talks” kapsamında Galeries Lafayette’de bakım ve güzellik üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Davete İstanbul iş, Sanat ve Cemiyet hayatının tanınan simaları; Demet Sabancı Çetindoğan, Arzu Sabancı, Neslihan Sabancı, Özcan Sabancı, Sema Basa, Deniz Ayaydın, Işıl Reçber, Sitare Akdilek, gibi önemli isimler katılım gösterdi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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