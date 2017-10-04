Bakım ve Güzellik Üzerine Keyifli Söyleşi
Aslı Şen ve Dr. Cansen Yeni “Fashion and Beauty Talks” kapsamında Galeries Lafayette’de buluştu
Kök hücre yöntemi ile sağlık ve güzellik konusunda fark yaratan ONKIM danışmanı Dr. Cansen Yeni ve saç bakımı konusundaki deneyimlerini Ashley Joy markası ile sevenleriyle buluşturan Aslı Şen, “Fashion and Beauty Talks” kapsamında Galeries Lafayette’de bakım ve güzellik üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.
Davete İstanbul iş, Sanat ve Cemiyet hayatının tanınan simaları; Demet Sabancı Çetindoğan, Arzu Sabancı, Neslihan Sabancı, Özcan Sabancı, Sema Basa, Deniz Ayaydın, Işıl Reçber, Sitare Akdilek, gibi önemli isimler katılım gösterdi.