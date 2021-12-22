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Atasay’ın Marka Yüzü Hande Erçel Oldu

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Hande Erçel
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Atasay-Simay Kamer
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Damla Kürklü
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Gamze Erçel
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Gülnur Güneş
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Mihre Çelikkol
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Nora Kalpakçıoğlu
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Oğulcan Engin
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Özlem Süer
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Rachel Araz
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Serra Kızıl, Oğuzhan Demir
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Talia Kalpakçıoğlu
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Yasemin Öğün
Davet

Atasay’ın Marka Yüzü Hande Erçel Oldu

yazan:
45
Okuma süresi 2 dakika

Işıltısı, güzelliği ve doğallığıyla milyonların gönlünde taht kuran Hande Erçel, mücevher sektörünün öncü markası Atasay’ın marka yüzü oldu. Başarılı oyuncu, iş birliği kapsamında Atasay için kamera karşısına geçti. Atasay CEO’su Atasay Kamer ev sahipliğinde gerçekleşen lansman davetine Gamze Erçel, Simay Kamer, Oğulcan Engin, Mihre Çelikkol, Gülnur Güneş, Talia-Nora Kalpakçıoğlu, Serra Kızıl, Oğuzhan Demir, Özlem Süer, Rachel Araz, Yasemin Öğün, Damla Kürklü gibi isimler katılım gösterdi.

Genç, anı yakalayan ve geleceğe dönük tasarımlarla sektöründe sıra dışı işlere imza atan Atasay’ın marka yüzü son dönemin en başarılı ve sevilen oyuncularından Hande Erçel oldu. Ülke sınırlarını aşan bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel,  iş birliği kapsamında Atasay’ın heyecanlandıran yeni tasarımlarıyla kamera karşısına geçti.

Atasay Mücevherat CEO’su Atasay Kamer, Türkiye’nin en büyük mücevher perakendecisi olarak çok geniş bir kitleyle buluştuklarını belirterek, “Modadaki değişim rüzgarlarıyla birlikte mücevher tasarımları da sürekli değişiyor. Atasay olarak biz de moda odaklı, trend temelli koleksiyonlarımızı yenileyerek bu değişime eşlik ediyoruz. Ödüllü tasarım ekibimiz ile koordineli bir biçimde dünyadaki en son yenilikler, akımlar her zaman radarımızda. Modanın da ayrılmaz bir parçasıyız. Her yıl Türk mücevher dünyasına güçlü hazırlanıyor ve keşfetmeyi bekleyen binlerce seçenek sunarak ışıl ışıl deneyimleri Atasay güvencesi ile tüketicilerle buluşturuyoruz. Her güne yenilenerek güçlü girmek isteyen tüm kadınlara ilham olacağına inandığımız ürün yelpazemizi anlatmak için yola çıktığımız 2022 reklam çalışmalarında başarılı oyuncu Hande Erçel ile iş birliğimiz için çok heyecanlıyız ve bu iş birliğinin gücüne inanıyoruz” dedi.

Hande Erçel ise Atasay’ın marka yüzü olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Mücevher artık stilin önemli bir parçası diye düşünüyorum. Kombinlerimde en önem verdiğim detay takılarım. Bazı zamanlarda kıyafetlerimi takıma göre seçtiğim oluyor. Atasay, hem çok yenilikçi hem de nesillere seslenen köklü, güvenilir ve lider bir marka.  Bu iş birliğinden dolayı çok heyecanlıyım” diye konuştu.

 

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Yazar Hakkında /

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