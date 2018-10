Arzu Sabancı ve Koton Bu Kez Erkekler İçin Tasarladı

Okuma süresi 1 dakika

Arzu Sabancı ve Koton iş birliğinin ilk erkek koleksiyonu Arzu Sabancı ve Koton Yönetim Kurulu Eş Başkanı Gülden Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davetle tanıtıldı.

Üç sezondur kadınlar için şehirli ve modern tasarımlara imza atan Sabancı, bu kez erkek modasını radarına aldı. 79 parçadan oluşan Arzu Sabancı for Koton Koleksiyonu haftanın her gününde ve günün her saatinde tercih edilebilecek tasarımlardan oluşuyor. Sezon trendlerinin erkek giyim alışkanlıklarıyla harmanlandığı koleksiyonda renk grupları öne çıkıyor. Siyah-beyaz-kırmızı, kahverengi-haki-camel, gri-mavi-lacivert renk birlikteliklerinden oluşan koleksiyonla sportif ve zarif detaylar dengeli şekilde tasarımlara yansıyor. Sweatshirt, tişört ve eşofman görünümlü pantolonlar gibi günlük giyime ait tasarımların yer aldığı koleksiyonda iş hayatında tercih edilebilecek pantolon, blazer ceket ve gömlek gibi seçenekler de sunuluyor. Erkeklerin sezon içinde ihtiyacı olacak tüm parçaları sunmayı hedefleyen koleksiyon için şık dış giyim tasarımları ve kış aksesuarları da hazırlandı.