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Arzu Sabancı ve Koton Bu Kez Erkekler İçin Tasarladı

Pırıl Çetindoğan
Gülden Yılmaz, Hakan-Hacı-Arzu Sabancı
Arzu-Murat Atabarut
Aslı Şen
Ayşe Brav
Celal-Şebnem Çapa
Ceylan Çapa
Doğukan Manço
Doğuş Çabakçor
Emir Bahadır
Faruk Sabancı
Fethi Kamışlı
Gülden Yılmaz,Hakan-Hacı-Arzu Sabancı
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Lara Türker Ünsal
Pelin Kaya
Davet

Arzu Sabancı ve Koton Bu Kez Erkekler İçin Tasarladı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Arzu Sabancı ve Koton iş birliğinin ilk erkek koleksiyonu Arzu Sabancı ve Koton Yönetim Kurulu Eş Başkanı Gülden Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davetle tanıtıldı.

Üç sezondur kadınlar için şehirli ve modern tasarımlara imza atan Sabancı, bu kez erkek modasını radarına aldı. 79 parçadan oluşan Arzu Sabancı for Koton Koleksiyonu haftanın her gününde ve günün her saatinde tercih edilebilecek tasarımlardan oluşuyor. Sezon trendlerinin erkek giyim alışkanlıklarıyla harmanlandığı koleksiyonda renk grupları öne çıkıyor. Siyah-beyaz-kırmızı, kahverengi-haki-camel, gri-mavi-lacivert renk birlikteliklerinden oluşan koleksiyonla sportif ve zarif detaylar dengeli şekilde tasarımlara yansıyor. Sweatshirt, tişört ve eşofman görünümlü pantolonlar gibi günlük giyime ait tasarımların yer aldığı koleksiyonda iş hayatında tercih edilebilecek pantolon, blazer ceket ve gömlek gibi seçenekler de sunuluyor. Erkeklerin sezon içinde ihtiyacı olacak tüm parçaları sunmayı hedefleyen koleksiyon için şık dış giyim tasarımları ve kış aksesuarları da hazırlandı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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