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Aromaterapi İle Biyolojik Ritmlerini Keşfettiler

Batya Kebudi
Begüm Özer, Yöntem Sunar
Beste Yurttaş
Dilara Koçak, Revna Demirören, Özlem Gusar
Ebru Sanver
Gülay Kamaz
Gülden Büyükuçak
Meral Yazıcı
Nazlı Sert
Nil Özbek
Özlem Gusar, Yasemin Uçar, Sinem Us Tokoğlu
Sedefhan Oğuz, Nil Özbek
Revna Demirören
Sinem Us Tokoğlu, Ebru Şinik
Davet

Aromaterapi İle Biyolojik Ritmlerini Keşfettiler

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Klinik Aromaterapist Eczacı Sinem Us Tokoğlu, ayuverdik menü eşliğinde Four Seasons Hotel Bosphorus’un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte “aromaterapi ile kendini yeniden keşfetmeye hazır olan” cemiyetin önde gelen isimleriyle buluştu.

2017 Nobel Tıp ödülümü insanın sirkadyen ritminin sırlarını bulan bilim adamlarına verildi.  Günümüz modern dünyasının bir nevi lokman hekimliğini yaparak kimyasalın içinden sıyrılan Eczacı Aromaterapist Sinem Us Tokoğlu ise sirkadyen ritme göre yaşamayı ve buna uygun aromaterapi yağlar yapmanın faydalarını anlattı.

Her katılımcının kendine uygun aromaterapik yağı hazırladığı workshop Batya Kebudi, Begüm Özer, Dilara Koçak, Ebru Sanver, Gülay Kamaz, Gülden Büyükuçak, Meral Yazıcı, Nazlı Sert, Revna Demirören, Prof Sedefhan Oğuz, Beste Yurttaş ve Nil Özbek’in katılımıyla gerçekleşti. hem eğitici bir o kadar da eğlenceli olan etkinliğe ilgi büyüktü. Bu keyifli etkinlikte cemiyet hayatının önde gelen kadınlarının kendi biyolojik ritimlerini ve ona uygun aromaterapik yağları keşfetmesini sağlandı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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