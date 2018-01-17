Aromaterapi İle Biyolojik Ritmlerini Keşfettiler

yazan: MAG 5

Klinik Aromaterapist Eczacı Sinem Us Tokoğlu, ayuverdik menü eşliğinde Four Seasons Hotel Bosphorus’un ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte “aromaterapi ile kendini yeniden keşfetmeye hazır olan” cemiyetin önde gelen isimleriyle buluştu.

2017 Nobel Tıp ödülümü insanın sirkadyen ritminin sırlarını bulan bilim adamlarına verildi. Günümüz modern dünyasının bir nevi lokman hekimliğini yaparak kimyasalın içinden sıyrılan Eczacı Aromaterapist Sinem Us Tokoğlu ise sirkadyen ritme göre yaşamayı ve buna uygun aromaterapi yağlar yapmanın faydalarını anlattı.

Her katılımcının kendine uygun aromaterapik yağı hazırladığı workshop Batya Kebudi, Begüm Özer, Dilara Koçak, Ebru Sanver, Gülay Kamaz, Gülden Büyükuçak, Meral Yazıcı, Nazlı Sert, Revna Demirören, Prof Sedefhan Oğuz, Beste Yurttaş ve Nil Özbek’in katılımıyla gerçekleşti. hem eğitici bir o kadar da eğlenceli olan etkinliğe ilgi büyüktü. Bu keyifli etkinlikte cemiyet hayatının önde gelen kadınlarının kendi biyolojik ritimlerini ve ona uygun aromaterapik yağları keşfetmesini sağlandı.