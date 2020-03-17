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Anti-Age Global Serisi Tanıtıldı

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Davet

Anti-Age Global Serisi Tanıtıldı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Dünyaca ünlü kozmetik markası ” Yves Rocher ” Ankara’nın tanınmış ünlü Stil&Marka Danışmanı Sertaç Darcan’ın ev sahipliğinde yaşlanma karşıtı serisi ” Anti-Age Global ” serisi ile bir araya geldi.

Davetin ev sahibi olan Stil&Marka Danışmanı Sertaç Darcan, ” Yves Rocher ” yenilenmiş serisi ” Anti-Age Global ” serisini tanıttı. Next Level Avm’de yer alan mağazasında gerçekleşen event, Ankara’nın tanınmış ve cemiyet hayatının öne çıkan insanlarının yoğun katılımı ile gerçekleşti. Davette, yaşlanma serisi ” Anti-Age Global ” serisinin ürünleri hem tanıtıldı hem de katılan tüm misafirlere içeriği hakkında bilgiler verildi. Davet yoğun ilgi görürken, Sertaç Darcan gelen tüm konuklarla tek tek ilgilendi. Davet geç saatlere kadar keyifli bir şekilde devam ederken, gelen tüm misafirlere ise yenilenmiş ” Anti Age Global ” serisi hediye edildi.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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