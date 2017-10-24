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Ankara Şehir Kulübü Sezona Merhaba Dedi

Gamze Uz
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Filiz Pehlivan
Davet

Ankara Şehir Kulübü Sezona Merhaba Dedi

yazan:
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Ankara Şehir Kulübü (A.Ş.K) Kalender Zebra’da düzenlediği gecede yeni sezona merhaba dedi. Geceye kulübün üyeleri ve çalışanları katılım gösterdi.

Katılan konuklar tüm gece devam eden sirtaki gösterileri ile eğlendi ve aynı zamanda 1 aylık da üyelik kazandı. Her yıl düzenlenen yemeklerin arasında yer alan sezona merhaba yemeği büyük ilgi gördü. Yönetici Gamze Uz katılım gösteren konuklarla yakından ilgilendi. Seçkin Ankara Şehir Kulübü üyeleri enerjileriyle geceye renk

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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