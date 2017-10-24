Ankara Şehir Kulübü Sezona Merhaba Dedi
Ankara Şehir Kulübü (A.Ş.K) Kalender Zebra’da düzenlediği gecede yeni sezona merhaba dedi. Geceye kulübün üyeleri ve çalışanları katılım gösterdi.
Katılan konuklar tüm gece devam eden sirtaki gösterileri ile eğlendi ve aynı zamanda 1 aylık da üyelik kazandı. Her yıl düzenlenen yemeklerin arasında yer alan sezona merhaba yemeği büyük ilgi gördü. Yönetici Gamze Uz katılım gösteren konuklarla yakından ilgilendi. Seçkin Ankara Şehir Kulübü üyeleri enerjileriyle geceye renk
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