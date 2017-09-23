ANGİKAD’tan Yeni Sezon Toplantısı

yazan: MAG 12

Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği (ANGİKAD), Swiss Hotel’de 2017-2018 dönemi açılış toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, yapımcı ve iletişim danışmanı Elif Dağdeviren ile ‘Bir kadın olarak seri girişimcilik’ başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

ANGİKAD üyeleri ile seçkin davetlilerin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Belli, İş dünyası ve örgütlerinin gündeminde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin seçimlerinin olduğunu belirtti. Belli, “Yönetim listelerinde daha çok kadına yer verilmesini istiyoruz” dedi. Daha sonra konuk Elif Dağdeviren kürsüye davet edildi. Salondaki manzaranın kendisinin tüylerini diken diken ettiğini belirten Dağdeviren şunları söyledi: “Bir Ankaralı olarak, Ankara’da bu kadar güzel ve başarılı kadını bir arada görmek beni çok mutlu etti. Hayal ettiğimiz kadın manzarası tam karşımda duruyor. Davetiniz bana büyük onur verdi. “