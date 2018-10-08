Almanya Birleşmenin 28. Yılını Kutladı

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Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdamann, Almanya’nın Birliği Günü dolayısıyla Ankara’daki Almanya Büyükelçiliği’nde resepsiyon verdi. Resepsiyona Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, diplomatik misyon temsilcileri, Büyükelçiler ve birçok davetli katıldı.

Pekcan, Almanya’nın Ankara Büyükelçiliğinde “Alman Birliği Günü” nedeniyle düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Almanya’nın, Türkiye’nin en önemli iş ortağı olduğunu ifade eden Pekcan, iki ülke arasındaki 36 milyar dolarlık dış ticaret hacminin bu yıl sonu itibariyle 38 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini söyledi. Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann konukları Türkçe selamlarken, eşi Marion Erdmann da “Yaşasın Türk-Alman dostluğu.” ifadesini kullandı. Konuklar gecenin ilerleyen saatlerine kadar dans edip Alman yemeklerinin tadına baktı.