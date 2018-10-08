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Almanya Birleşmenin 28. Yılını Kutladı

Martin-Marion Erdmann
Zeynep Köksal Yaykıran, Pınar Köksal
Aslı Melisa Uzun
Beril Çavuşoğlu
Ebru Ecer, Beril Üstün
Eduardo Riccardo Grandilone Neto, Diva Cristina
Emel Doğramacı
Emin Varol, Ayhan Aydemir, Emin Özgönül, Esin Dağı
Genti Gazheli
Gülçin Yalçın
Hüseyin Gelis, Ali Dalbay
Imsre Sabaliunas, Audris Brüzga
Joseph-Ivy Chıiengi
Margaret Yakış, Fulya Sağlık
Nezih Allıoğlu
Nükhet Ezberci, Ünal Çeviköz
Selim Sarıibrahimoğlu, Aleksey Yerhov
Viskont-Valdete Jakupi
Yalçın Elizgüzeloğlu
Yasin Akdere, Mustafa Yağlı, Nurettin Özdebir
Davet

Almanya Birleşmenin 28. Yılını Kutladı

yazan:
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Okuma süresi 1 dakika

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdamann, Almanya’nın Birliği Günü dolayısıyla Ankara’daki Almanya Büyükelçiliği’nde resepsiyon verdi. Resepsiyona Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, diplomatik misyon temsilcileri, Büyükelçiler ve birçok davetli katıldı.

Pekcan, Almanya’nın Ankara Büyükelçiliğinde “Alman Birliği Günü” nedeniyle düzenlenen resepsiyonda yaptığı konuşmada, etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Almanya’nın, Türkiye’nin en önemli iş ortağı olduğunu ifade eden Pekcan, iki ülke arasındaki 36 milyar dolarlık dış ticaret hacminin bu yıl sonu itibariyle 38 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini söyledi. Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann konukları Türkçe selamlarken, eşi Marion Erdmann da “Yaşasın Türk-Alman dostluğu.” ifadesini kullandı. Konuklar gecenin ilerleyen saatlerine kadar dans edip Alman yemeklerinin tadına baktı.

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Yazar Hakkında: /

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