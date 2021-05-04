Alışveriş ve Eğlence Bir Arada
Aslı Özdemir organizasyonuyla gerçekleşen Brandsandmore Alışveriş, Moda ve Sosyal Destek Günleri yoğun ilgi gördü.
Birbirinden farklı alanlardaki girişimcileri buluşturan etkinlik, alışverişin yanı sıra sosyal sorumluluk ve farkındalığa da imza attı. Özel gereksinimli bireylerin hayatın her alanında eşit yaşam koşullarında yer alabilmesi için 32 yıldır kesintisiz olarak faaliyet gösteren İstanbul Zihinsel Engelliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) için gerçekleşen etkinlikte sahne performansları ve söyleşiler de vardı. Bahar temalı Brandsandmore Alışveriş Moda ve Sosyal Destek Günleri’ne çok sayıda ünlü isim katılarak destek oldu.
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