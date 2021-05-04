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Alışveriş ve Eğlence Bir Arada

Aslı Özdemir, Zülal Tatlıcı
Aslı Hünel, Yasemin Teke Arslan
Ayşegül Mermer
Bilge Karadeniz
Büşra Yalçın, Didem Devay
Emel Yıldırım
Gülay Kamaz
Hakan Kural
Kadriye Olgar
Mehmet Köklü
Merve Aydın
Davet

Alışveriş ve Eğlence Bir Arada

yazan:
30
Okuma süresi 1 dakika

Aslı Özdemir organizasyonuyla gerçekleşen Brandsandmore Alışveriş, Moda ve Sosyal Destek Günleri yoğun ilgi gördü.

Birbirinden farklı alanlardaki girişimcileri buluşturan etkinlik, alışverişin yanı sıra sosyal sorumluluk ve farkındalığa da imza attı. Özel gereksinimli bireylerin hayatın her alanında eşit yaşam koşullarında yer alabilmesi için 32 yıldır kesintisiz olarak faaliyet gösteren İstanbul Zihinsel Engelliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) için gerçekleşen etkinlikte sahne performansları ve söyleşiler de vardı. Bahar temalı Brandsandmore Alışveriş Moda ve Sosyal Destek Günleri’ne çok sayıda ünlü isim katılarak destek oldu.

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Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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