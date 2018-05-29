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Alfa Romeo ile Golf Heyecanı!

Levent Alımgil
Fehmi Zorlu
Nuri Conker, Sinan Saip Bel, Bertan Gürkan, Cengiz Eroldu, Bekir Şerbetçioğlu
Cengiz Eroldu, Sinan Yaman, Andrew McNabola
Cengiz Eroldu, Hyun Young Shim, Andrew McNabola
Davet, Golf, Spor

Alfa Romeo ile Golf Heyecanı!

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Alfa Romeo, Türkiye’de bu yıl ilk kez düzenlediği “Alfa Romeo Golf Challenge” ile golf tutkunlarını bir araya getirdi. İki gün boyunca çekişmeli anlara sahne olan turnuvada, Kadınlar Gross Birincisi Hyun Young Shim, Erkekler Gross Birincisi ise Sinan Yaman oldu. Sporun farklı dallarına her zaman destek vermekten mutluluk duyduklarının altını çizen Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü Sinan Saip Bel, “Alfa Romeo Golf Challenge”ın önümüzdeki yıllarda golf tutkunlarını buluşturmaya devam edeceğini söyledi.

Türkiye’de golf sporuna gönül veren sporcular Alfa Romeo Golf Challenge’da buluştu. Alfa Romeo’nun bu yıl ilk kez, İstanbul Golf Kulübü işbirliği ile düzenlediği turnuvada iki gün boyunca çekişmeli müsabakalar yaşandı. Silivri’de yer alan Marmara Golf Sahası’nda gerçekleştirilen turnuvaya 149 sporcu katıldı.

İki gün boyunca süren ve Stelvio, Giulia ile Giulietta modellerinin de test edildiği turnuvada Kadınlar Gross Birincisi Hyun Young Shim, Erkekler Gross Birincisi ise Sinan Yaman oldu. Birinciler ödüllerini Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu’nun elinden aldı. A, B ve C kategorilerinde dereceye giren sporcular Zeynep Başkaya, Hyun Young Shim, Cengiz Işıkara, Sinan Yaman ve Cavit Yıldız’a ise ödüllerini Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü Sinan Saip Bel takdim etti.

Turnuvada konuşan Alfa Romeo ve Jeep Marka Direktörü Sinan Saip Bel, Alfa Romeo’nun sporun farklı dallarına sunduğu desteği son derece önemsediklerini belirterek, söz konusu turnuvanın bu desteğin bir devamı oluğunu belirtti. Sinan Saip Bel, “Tutku ve kusursuz stilleri Alfa Romeo ile golfü birbirine bağlıyor. Yurt dışında benzer organizasyonlara imza atan Alfa Romeo, bu kapsamdaki bir turnuvayı Türkiye’de ilk kez düzenliyor. Bu organizasyonu 1895 yılından bu yana faaliyet gösteren, Türkiye’nin ilk, Avrupa kıtasının ise en eski 10 golf kulübünden biri olan İGK ile düzenlemiş olmaktan memnuniyet duyuyoruz. İGK işbirliği ile başlangıcını yaptığımız Türkiye’deki ilk Alfa Romeo Golf Challenge’ı gelenekselleştirmek istiyoruz” dedi.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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