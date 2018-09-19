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Afşar ve Kınıklı Ailesinin Mutlu Günü

Erdal-Gamze Afşar, Gülay-Sami Kınıklı
Meral Yurtman
Bükre Atalay
Ece Ersan
Engin-Nilgün Sayer
Melike-Özgür Yurtman
Melis Özen
Sevilay Özdemir, Duygu Tenekeci
Suphi-Öznur Uçar
Tuğçe Gülay
Davet

Afşar ve Kınıklı Ailesinin Mutlu Günü

yazan:
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Ankaralı iş adamı Erdal Afşar ve Gamze Afşar’ın oğulları Anıl Afşar, akademisyen ve doktor Gülay Kınıklı ve Sami Kınıklı’nın kızları Elçin Kınıklı Bilkent Otel’de gerçekleşen rüya gibi bir düğün ile dünyaevine girdi. Çiçeği burnunda çifti aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

Dört yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Elçin Kınıklı ve Anıl Afşar çifti mutluluğa “evet” dedi. Ankara iş ve cemiyet hayatından birçok isim katıldığı törende misafirleriyle yakından ilgilenen aileler örnek bir misafirperverlik sergiledi. Gelinlik tercihini Alisse Nuera’dan yana kullanan Elçin Kınıklı, şıklığıyla göz doldurdu. Genç çift balayı için Belek’i tercih etti.

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Yazar Hakkında: /

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