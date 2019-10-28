En Son Davetler
Kategoriler
binicilik alisveris tenis opera dvd motor-sporlari bulten tiyatro kitap mag-new-york digital-art gezi mobilya-dekorasyon golf astroloji spor sinema gala muzik kapak-konusu video odul-toreni decotrend konser balo saglik bakim defile trendy tercihler sanat sergi mekan stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

44. Yaşını Dostlarıyla Birlikte Kutladı

Lara Muradova, Dudu Yeşilçam
Arman Perihan
Arman Perihan, Dudu Yeşilçam, Lara Muradova, Simge Dirik, Uğur Koç
Buse Dağ
Dudu Yeşilçam, Buda Lawal
Dudu Yeşilçam, Lara Muradova
Gbenga Noble, Dudu Yeşilçam
Gbenga Noble, Tina Amare, Lara Muradova, Dudu Yeşilçam
Hazal Karataş
Tina Amare, Gbenga Noble, Dudu Yeşilçam, Lara Muradova
Davet

44. Yaşını Dostlarıyla Birlikte Kutladı

yazan:
2
Okuma süresi 1 dakika

Afrika kültürü ile yemeklerini bir arada sunan Island Lounge African Intercontinental Restaurant & Bar’ın ortaklarından ve Damscoe Dudu İç ve Diş Tic. Ltd. Şti. Kurucu Ortağı Dudu Yeşilçam yeni yaşını yakın dostlarıyla birlikte Island Lounge African Intercontinental Restaurant & Bar’da düzenlenen görkemli bir partiyle kutladı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı doğumgünü partisinde Dj performansları ve dansçıların görsel şovlarıyla konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Dudu 44. doğumgünü pastasını ortakları Gbenga Noble, Tina Amare ve yeni iş ortağı Lareste Klinik Kurucusu Lara Muradova ile birlikte alkışlar eşliğinde üfledi. Island Lounge African Intercontinental Restaurant & Bar’da gerçekleşen doğumgünü partisinde konuklar gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendiler

0
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Davet

Meme kanserine yönelik farkındalık oluşturulmanın amaçlandığı etkinlikte meme kanserinin sadece kadınları değil, erkekleri de etkileyebileceğinin altı çizildi. Medicana

Davet

Gazeteci Ömür Sabuncuoğlu’nun, gelirini kız çocuklarının eğitimine katkı olarak aktardığı “Onların Öyküsü” kitabının ardından ikinci kez derlemeye

Davet

Ankara’nın köklü mekanlarından olan, siyaset, iş ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin tercih ettiği Çırağan Et Lokantası düzenlenen

%d blogcu bunu beğendi: