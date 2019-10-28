44. Yaşını Dostlarıyla Birlikte Kutladı

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Afrika kültürü ile yemeklerini bir arada sunan Island Lounge African Intercontinental Restaurant & Bar’ın ortaklarından ve Damscoe Dudu İç ve Diş Tic. Ltd. Şti. Kurucu Ortağı Dudu Yeşilçam yeni yaşını yakın dostlarıyla birlikte Island Lounge African Intercontinental Restaurant & Bar’da düzenlenen görkemli bir partiyle kutladı.

Çok sayıda davetlinin katıldığı doğumgünü partisinde Dj performansları ve dansçıların görsel şovlarıyla konuklara unutulmaz bir gece yaşattı. Dudu 44. doğumgünü pastasını ortakları Gbenga Noble, Tina Amare ve yeni iş ortağı Lareste Klinik Kurucusu Lara Muradova ile birlikte alkışlar eşliğinde üfledi. Island Lounge African Intercontinental Restaurant & Bar’da gerçekleşen doğumgünü partisinde konuklar gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendiler