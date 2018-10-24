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30. yılın İlk Konseri Bodrum’u Salladı

Davet

30. yılın İlk Konseri Bodrum’u Salladı

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Okuma süresi 1 dakika

30,yılını dopdolu bir programla kutlayan uluslararası yelken festivali American Hospital The Bodrum Cup, ilk akşamında Türk pop müziğinin en deneyimli isimlerinden Kenan Doğulu’yu Bodrumlularla buluşturdu. Başarılı şarkıcının konserinde herkes hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti.

Akdeniz’in en büyük yat yarışı American Hospital The Bodrum Cup’ta Türkiye’nin efsanevi pop şarkıcısı Kenan Doğulu rüzgârı esti. Yalıkavak Marina’nın ana sponsorlu olduğu American Hospital The Bodrum Cup, binlerce kişiyi Kenan Doğulu’yla Yalıkavak Marina’da topladı. 22 Ekim Pazartesi, saat 21.00’de sahneye çıkan Kenan Doğulu, organizasyonun 30. yılında muhteşem canlı performansı ve Baş Harfi Ben, Sımsıkı Sıkı Sıkı ve Çakkıdı gibi şarkılarıyla izleyenlere tadına doyulmaz bir akşam yaşattı.

Bu konserden elde edilen tüm gelir, The Bodrum Cup’ın kurucularından Prof. Dr. Galip Beygü İsen’in anısını yaşatmak ve eğitime verdiği önemi ölümsüzleştirmek için oluşturulan Prof. Dr. Galip Beygu İsen-The Bodrum Cup Eğitim Fonu ile Türk Eğitim Vakfı’na bağışlanacak.

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Yazar Hakkında: /

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