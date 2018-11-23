13. İthib Tasarım Ödülleri Sahiplerini Buldu
İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen ve Yönetim Kurul Başkanı Ahmet Öksüz’ün ev sahipliğinde yapılan, 13. İTHİB uluslararası kumaş tasarım yarışması rekor başvurusu ile uluslararası yarışmalar arasında yerini aldı.
11 finalist tarafından üretilen kumaşlar dünyaca ünlü Türk modacı Hakan Akkaya tarafından tasarlanarak, ünlü top model Cağla Şikel, Özge Ulusoy ve 52 mankenle birlikte özel tasarım kıyafetler podyuma taşındı.Ünlü Modacı Hakan Akkaya, ampute modeller Muhammed Eymen Şahin ve Hatice Tunç, Hakan Akkaya tarafından tasarlanan özel kostümlerle ‘Modada engel yok’ mesajını İTHİB uluslararası kumaş tasarım yarışmasının defilesinin sonunda podyumda birlikte yürüyerek verdiler.
- İTHİB İstanbul Uluslararası Kumaş Tasarım Yarışmasının jüri üyeliğini ise; Aslı Filinta, Arzu Kaprol, Berrin Zorlu, Beyza Uyanoğlu, Buket Özkalfalar, Canan Hancıoğlu, Fatih Bilici, Feryal Gülman, Fırat Neziroğlu, Gizem Esendemir, Gülben Ergen, Gülden Büyükuçak, Gülden Yılmaz, Gözde Sarar, İvana Sert, Nihat Odabaşı, Ruken Mızraklı, Sedef Çalarkan Sema Güral Sürmeli, Sinem Kınranparlak, Siren Ertan, Sitare Kalyoncuoğlu, Süleyman Orakçıoğlu, Tamer Yılmaz, Yalçın Ayaydın, Yıldırım Mayruk, Zekeriya Tanrıverdi‘den oluşan dev isimler yaptı.
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