13. İthib Tasarım Ödülleri Sahiplerini Buldu

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İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen ve Yönetim Kurul Başkanı Ahmet Öksüz’ün ev sahipliğinde yapılan, 13. İTHİB uluslararası kumaş tasarım yarışması rekor başvurusu ile uluslararası yarışmalar arasında yerini aldı.

11 finalist tarafından üretilen kumaşlar dünyaca ünlü Türk modacı Hakan Akkaya tarafından tasarlanarak, ünlü top model Cağla Şikel, Özge Ulusoy ve 52 mankenle birlikte özel tasarım kıyafetler podyuma taşındı.Ünlü Modacı Hakan Akkaya, ampute modeller Muhammed Eymen Şahin ve Hatice Tunç, Hakan Akkaya tarafından tasarlanan özel kostümlerle ‘Modada engel yok’ mesajını İTHİB uluslararası kumaş tasarım yarışmasının defilesinin sonunda podyumda birlikte yürüyerek verdiler.