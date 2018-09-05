Curio Collection by Hilton Bodrum’a Geliyor

yazan: MAG 7

Hilton, Türkiye’deki ilk Curio Collection resort otelini açmak üzere inşaat sektöründe gerçekleştirdiği öncü projeleri ile yaklaşık yarım asırdır Başkent Ankara’ya ve Türkiye’ye damgasını vuran BESA Grup ile anlaştı. Toplam 85 odalı otel, Bodrum’un Ege sahilindeki en özel koylarından Küçükbük’te bulunan BESA Gruba ait The BO Viera yatırımının bir parçası olacak.

İstanbul’da düzenlenen imza töreninde BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, Hilton MENA (Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye) İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Carlos Khneisser ve Hilton Türkiye İş Geliştirme Direktörü Nida Sözügeçer ve Hilton Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Başkanı Rudi Jagersbacher ​ “The BO Vue” ile ilgili bilgi verdiler. BESA Grup Turizm Koordinatörü Yunus Gürkan da imza törenine katıldı.