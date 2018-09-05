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Curio Collection by Hilton Bodrum’a Geliyor

Bülent Tarlan, Efe Bezci, Nida Sözügeçer, Carlos Khneisser, Yunus Gürkan
Efe Bezci, Çağla Baykam
Bülten

Curio Collection by Hilton Bodrum’a Geliyor

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Hilton, Türkiye’deki ilk Curio Collection resort otelini açmak üzere inşaat sektöründe gerçekleştirdiği öncü projeleri ile yaklaşık yarım asırdır Başkent Ankara’ya ve Türkiye’ye damgasını vuran BESA Grup ile anlaştı. Toplam  85 odalı otel, Bodrum’un Ege sahilindeki en özel koylarından Küçükbük’te bulunan BESA Gruba ait The BO Viera yatırımının bir parçası olacak.

İstanbul’da düzenlenen imza töreninde BESA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, BESA Grup Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci, Hilton  MENA (Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye) İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Carlos Khneisser  ve Hilton Türkiye İş Geliştirme Direktörü Nida Sözügeçer ve Hilton Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Başkanı Rudi Jagersbacher ​ The BO Vue”  ile ilgili bilgi verdiler. BESA Grup Turizm Koordinatörü Yunus Gürkan da imza törenine katıldı.

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Yazar Hakkında: /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

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