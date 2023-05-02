Z Kuşağı’yla Çalışma Rehberi: Özgür Aksuna

yazan: Özgür Aksuna 20

Z Kuşağı, 1997-2012 yılları arasında doğan ve dijital teknolojinin hızlı bir şekilde yayılması nedeniyle teknolojiyi doğal bir şekilde kullanan kuşaktır. İş hayatında Z Kuşağı’yla birlikte çalışmak için bazı konulara klasik yöntemlerin dışında özen göstermek, onlarla daha iyi bir iletişim kurmaya fayda sağlayacaktır ve çalışma hayatında verimli ve çatışmadan uzak olmayı sağlayacaktır. Bu bir oryantasyon süreci aslında; iyi yöneten şirketler diğerlerinin önüne geçecek ve yükseleceklerdir.

Z Kuşağı ile Nasıl Çalışmak Gerekir?

Teknolojiye açık olun: Z Kuşağı, teknolojinin günlük hayatta doğal bir parçası olduğu için ona hâkimdir. Bu nedenle, iş yerinde teknolojiyi doğru bir şekilde kullanmak ve yeni teknolojilere açık olmak, Z Kuşağı ile etkili bir şekilde çalışmanıza yardımcı olabilir.

Geri bildirim sağlayın: Z Kuşağı, geri bildirim almaktan ve vermekten hoşlanır. İş hayatında, Z Kuşağı’na işlerini nasıl daha iyi yapabilecekleri konusunda açık geri bildirimler sağlamak, iş birliği ve iş performansını artırabilir.

Esnekliğe açık olun: Z Kuşağı, esnek çalışma saatleri ve iş yeri politikalarına daha fazla önem verir. İş verenlerin, Z Kuşağı çalışanlarına işlerini tamamlamak için esnek çalışma saatleri, evden çalışma veya farklı çalışma araçları gibi seçenekler sunması, iş birliği ve motivasyonu artırabilir.

Eğitim ve öğrenmeye yatırım yapın: Z Kuşağı, öğrenmeye ve kendini geliştirmeye önem verir. İşverenlerin, Z Kuşağı çalışanlarına eğitim ve gelişim fırsatları sunması, çalışanların işlerinde daha başarılı olmalarına ve şirketin başarısına katkıda bulunmalarına yardımcı olabilir.

Çoklu görevlere yönelik becerilerini geliştirin: Z Kuşağı, çoklu görev yapmaya ve hızlı bir şekilde değişen iş ortamlarına uyum sağlamaya alışkındır. Bu nedenle, iş yerinde Z Kuşağı ile çalışırken, çoklu görevlere yönelik becerilerinizi geliştirmek ve hızlı kararlar almak için hazır olmak faydalı olabilir.

Çok yönlü bir liderlik yaklaşımı: Z Kuşağı, otoriter liderlikten ziyade daha çok yönlü bir liderlik yaklaşımına önem verir. Çalışanların fikirlerine saygı gösteren, onların katılımını teşvik eden ve esnek bir liderlik yaklaşımı benimseyen liderlerle çalışmaktan hoşlanırlar.

Bu ipuçları, Z Kuşağı ile çalışırken daha etkili bir iş birliği sağlamanıza yardımcı olabilir; ancak, her birey farklıdır ve Z Kuşağı çalışanların tercihleri ve ihtiyaçları değişebilir. İyi bir iletişim kurmak ve iş birliği yapmak, her zaman en önemli unsurdur.

Z Kuşağı, iş hayatında farklı beklentilere sahip olduğu için bazı şeyleri sevmeyebilirler. İş hayatında Z Kuşağı çalışanlarının en sevmediği şeyleri şöyle sıralayabiliriz:

Hiçbir amaç taşımayan toplantılar: Z Kuşağı, zamanlarını değerli bir şekilde kullanmak istiyor. Dolayısıyla, işe yaramayan ve verimsiz toplantılardan hoşlanmazlar.

Katı hiyerarşik yapılar: Z Kuşağı, iş yerinde açık ve esnek bir iletişim kültürüne önem verir. Bu nedenle, katı ve sert hiyerarşik yapılar, çalışanlar arasındaki etkileşimi sınırlayabilir.

Klişe iş konuşmaları: Z Kuşağı, samimi ve doğal bir dil kullanmayı tercih eder. Klişe iş konuşmaları, çalışanlar arasındaki iletişimi yapay ve sıkıcı hale getirebilir.

Tek düze monoton işler: Z Kuşağı, monoton ve sıkıcı işleri sevmez. İşlerinin heyecan verici, yenilikçi ve ilginç olmasını isterler.

Dijital olmayan iş süreçleri: Z Kuşağı, teknolojiye alışkın ve bağımlı bir nesildir. Dijital olmayan iş süreçleri, işlerin yavaşlamasına ve verimliliğin azalmasına neden olabilir.

Çalışanların, kararlara katılımına izin verilmemesi: Z Kuşağı, çalışanların katılımının önemli olduğuna inanır. Çalışanların fikirlerine ve görüşlerine saygı duyulması, çalışanların işe olan bağlılığını artırır.

Bu faktörlerin farkında olmak ve Z Kuşağı çalışanların iş hayatında beklentilerine uygun davranmak, iş verenlerin, çalışanların memnuniyetini ve verimliliği artırmasına yardımcı olabilir. Artık yeni nesil çalışma yöntemlerini uygulamanın ve verimi daha yüksek hale getirmenin zamanı, çatışma değil uzlaşma vaktidir.