Yepyeni Bir Yıl İçin Harekete Geçme Zamanı

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Bir yılı daha geride bırakırken pandemi sürecinin bitmesi dileğini geçen yılbaşında olduğu gibi bu sene de sürdürüyoruz, bu süreç hepimizin hayatında köklü ve kalıcı değişimleri mecbur bıraktı ve birçok insan hayatı ile farklı yolları ve yöntemleri seçmek zorunda kaldı. Yeni alışkanlıklar ve davranışlar hatta yeni terimler edindik. Hayat değişmek üzerine kurulu olsa da; bazen bunun daha yavaş ve az hissedilir olmasını istiyoruz.

Bu dönemde hayatımızdaki insanları ve çevremizdekileri de daha yakından ve derinden görmeye başladık. Elbette bu konuda en büyük etken; birlikte daha uzun süre zaman geçirmek sanırım. Gördük ki; hayatımızda bulunan insanların bazıları jeneratör bazıları ise reflektörmüş, ben de bu ay size bundan bahsetmek istiyorum.

Jeneratör müsünüz? Reflektör müsünüz?

Jeneratörler, hayatın içindeki birçok üretim ve yaratım sürecinden, kargaşaların dinginleşmesinden, dengenin sağlanmasından birinci derece sorumlu olduklarını düşünürler.

Enerjinizle, gereken tüm pozitifliği kendinize çekmeye başlamak ve bunun ihtiyacı olanlara ulaştırılması için bir güç timsali olarak en iyi yerde durmak. Bir cevap merkezi gibi tüm soruların size gelmesini sabırsızlıkla bekleyen bir misyon üstleniyorsunuz. Dertler, sorunlar, bitmeyen konular hep sizin işiniz, sizin uzmanlığınız…

Kendinizden memnun musunuz?

Jeneratör olarak; sürekli çevrenizde olup bitenleri hatta kendinizi yönetmeyi, sürekli akıl vermek için uğraşmayı bırakıp; hayatın akışını sevmeyi becerirsek o zaman mucizevi bir güce ulaşmayı başarabiliriz. Her şeye bir anlam yüklemeyi bırakırsak; yolumuza daha hafiflemiş olarak devam ederiz. Bu tatmin duygumuzu da besler ve kendinizden memnun olduğunuzu başkalarına ispatlama zorunluluğundan da kurtarır. Kendinizi başkalarının eksik parçalarını tamamlamak için parçalamayın. Bu sizin geçici mutluluk hissinizi yükseltir; ama uzun vadede kendinizi mutsuz hissetmenize sebep olabilir. Jeneratörseniz; sürekli başkalarına enerji verme zorunluluğundan çıkıp kendinize dönüp mutluluğunuzun peşinden koşmaya başlamalısınız. Sizin büyünüz; kendi mutluluğunuzu öncelikli tutarken, ürettiğiniz pozitif enerji ile hayatın jeneratör kaynaklarından olmayı becermek ile olacak. Dünya sizinle daha güzel olacak.

Reflektörler ise toplumun yüzde birini temsil eden, oldukça az sayıda bulunan tiplerdir. Reflektörler sürekli mod değiştirirler. Hem kişilik hem de karakterleri ile bir anları bir anlarına uymadığı için çözümlenmesi oldukça zor kişilerdir. Kemal Sunal’ın Kapıcılar Kralı filminde; iş gezisi dönüşü eşiyle kavga eden apartman sakininin binadakilerin müdahale etmesi hatta kapıyı kırıp içeri girdiklerinde sanki kavga etmekten zevk alan bir çiftmiş bundan şikayetçi değillermiş gibi davranmaları gibi hızlı duygu durumu değişimi gösterirler.

Reflektörler, değişebileceğini fark ettiklerinde ya da keşfettiklerinde, hayatlarının nasıl büyük bir güzellikle iyileştiğine şaşıracaklardır. Bir duygu mıknatısı gibi özellikle, olumsuz birçok durumdan ve duygudan etkilenirler ve derinden yaşarlar bunları. Bu hayatlarını çoğu zaman zorlaştırır. Hatta o kadar etkilenirler ki; başkalarının acılarını ve ağrılarını yaşamaya başlarlar. Fiziksel durumlardan çok etkilenirler ve bu onların daha çok ilaç tüketmelerine sebep olabilir. Bu durumda çevresine uyum sağlamak için çok çaba gösteren reflektörler haliyle çoğu zaman hayal kırıklıklarıyla baş etmek zorunda kalır. Bastırılmış özgüvensiz, kendi olamayan başlarının izinde giden, çok hareketli yerinde duramayan, hayat beklentisi düşmüş bir hale dönüşürler. Kendilerini başkalarıyla kıyaslamayı onlar gibi olmayı bıraktıklarında ve özlerini keşfetmeye başladıklarında artık daha özgüvenli, bilgece, yaşamaktan keyif alan, halinden memnun ve daha güçlü bir yaşama kavuşurlar.

Önce Ben;

Uçaklarda oksijen maskesi düştüğünde kabin ekibi ne diyor; “Önce kendinize takın sonra diğer yolcuların takmasına yardım edin.” Siz iyi olmadan başkasına fayda sağlamanız imkansızdır. Bu nedenle, önce siz iyi olacaksınız ki; çevrenize faydanız dokunabilsin.

‘Mutluluk için bir yol yok aslında, mutluluk bir yoldur daima… Keşke yollar bu kadar taşlı olmasa.’

Yeni yılda içinizdeki jeneratörleri ve reflektörleri daha bilinçli yönetmek sizi daha güçlü ve mutlu yapacaktır. İnsanlarla ilişki yönetiminizi ve kendi değerinize odaklanmak sizi keyifli bir yaşama kavuşturacaktır. Önceliğinizi, kendinize vermeye başladığınızda birçok şey büyülü bir şekilde değişmeye başlayacaktır. Jeneratör gibi gücünüzle hayatı aydınlatın. Yeni yılın enerjisi ve ışıltısı hiç eksilmesin. Reflektör gibi içinizdeki iyinin peşinden ayrılmayın, mutluluğunuzu daima artırın. 2022 güzellikleriyle ve şansıyla gelsin ve bir daha güzel dilekler ve isteklerde bulunmaya gerek bırakmayacak kadar bollukla hayatımızı güzelleştirsin…