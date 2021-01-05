Yeni Yıl Doğası

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Aslında her birimiz büyük zevklerle değil içinde sürpriz bulunduran küçük şeylerle daha çok mutlu oluyoruz. Biraz belirsizlik, biraz plansızlık ve biraz yavaşlamak bize çok iyi geliyor. Hatta yavaşlamak da yetmiyor bir süre tamamen durmak içimizdeki serotonin metre nerede yükseliyorsa orada nokta koymak gerekiyor. 2021’de markaların tüketiciye yakınlaşmak için kullanacakları şifre de işte tam bu; basitleş, kolaylaş ve keyif al.

Artık daha fazlasını değil daha kullanışlısını vermek değerli. Hedef, kullanıcıyla dost olmak ve marka bağımlılığı yaratmaksa en sofistike sistemleri bile anlaşılır hale getirerek sunmak, göz boyayan değil gerçekten işe yarayan fikirler geliştirmek gerekiyor. Tüketicinin kalbine girmiş markaların da ortak özelliği bu zaten. Deneyimler, ürünü arındırmak ve anlamlandırmak için kullanılıyor. Çünkü mükemmelliği azaltarak yakalamak çok daha zor. Kalitenin sesi sonuna kadar açık, lüzumsuz bir ilaveye ise kesinlikle geçit yok.

Dolayısıyla 2021’de kalabalık, karışık ve yorucu olmak yerine rahatlatıcı, kolaylaştırıcı ve dengeleyici olma beklentisi insanların hem birbirleriyle hem de yaşam alanlarıyla olan ilişkilerinde ilk sıraya yerleşecek. Tüm trendlerin içinde doğaya ve doğal olana yakınlaşma dürtüsünün bulunması da bu yüzden.

2021 Dekorasyon Trendleri neler olacak?

Pantone Renk Enstitüsü: Her yıl teknoloji, moda ve medya trendlerini araştırıyor ve buna göre zamanın ruhunu en iyi anlatan etkileri tespit ediyor. 2020 yılı hepimiz için kargaşalı bir şekilde sona ererken Pantone Renk Enstitüsü, önümüzdeki yılı en iyi yansıtacak rengi açıkladı. Tarihinde ikinci kez, bu yılın karmaşıklığına uygun bir kararla iki renk açıklayarak “ultimate gri” ve “canlı sarı” olduğunu söyledi.

Pantone Renk Enstitüsü Başkan Yardımcısı Laurie Pressman, bu renk kombinasyonunun tasarımlarda ihtiyaç duyulan umut ve pozitifliğe hitap ettiğini söyledi. Birbirinden bağımsız bu iki renk, güç ve umut mesajını ifade etmek için farklı unsurların nasıl bir araya geldiğini vurguluyor. Karar, sadece dünyanın durumdan değil aynı zamanda moda ve sanat alanlarında olup bitenler tarafından da etkileniyor. Ancak, bu yılki en büyük etki pandemiye ait. Pantone’un açıklamasına göre sarı renk iyimserlik ve canlılığı gri renk sakinlik, istikrar ve esneklik duygularını yansıtıyor.

2021’in favori renklerini dekorasyonda nasıl kullanabiliriz?

Kişinin tarzı, hayata karşı tavrı ve duruşu o kişinin dış görünümüne olduğu gibi yaşam alanlarını kurgulama biçimine de yansıyor. Gri rengini duvarınızda uygulayarak sofistike bir atmosfer kurgulayabilirsiniz. Grinin aklımıza gelebilecek her tonunu en şık salonlardan en havalı yatak odalarına kadar her yerde görmeye başladık. Gri renginin duvar boyası olarak kullanılmaya başlaması çok hızlı bir şekilde kabul edilen, sevilen ve aynı zamanda da benimsenen bir durum oldu. Gri duvar boyası renkleri, kullandığımız odanın dekorasyon özelliklerine göre belirlenir. Genelde açık tonları tercih edilse de modern ev dekorasyonunda bol bol farklı tonlarının da tercih edildiğini göreceğiz.

Yaşam Alanlarımızda Canlı Sarı

Yoğun sarılar, 2021 dekorasyonunda trend olması beklenen renklerden. Vitamin sarısından hardal-limon sarısına kadar sarının tüm tonları 2021 dekorasyonu için dikkat çekici unsurlardan. Sarı, krem ve somon renkleri arasında değişen bir koltuk veya kanepe girdiği mekâna canlılık katacak ve ortamın enerjisini yükseltecektir. Vintage stilindeki kurgular ile retro mobilyalara çok yakışan bu rengi kullanırken sarının ton sür ton renklerine de perde veya halı gibi diğer dekorasyon unsurlarında yer vererek etkisini artırabilirsiniz.

Yeni Klasikler: Vintage ve Kıvrımlı Mobilyalar

Eskiye ve yaşanmışlıklara olan özlem dekorasyonda da kendini gösteriyor. Eski ile yeninin buluştuğu farklı ve dikkat çeken mekânlar yaratmanın yolu ise geleneksel motiflerin yalın tasarım çizgisiyle bir araya geldiği vintage dokunuşlardan geçiyor. Modern ve klasik tarzı buluşturan vintage detaylar, mobilyalardan halı ve aksesuarlara kadar kullanacağınız dekorasyon öğelerinde kendilerini gösteriyor. Çiçekli dokular, süslemeler ve pastel tonların dikkat çektiği vintage tasarımlar modernizme klasik ve zamansız bir yorum katıyor.

Maksimalizm, 2021’de amiral gemisi bir dekor trendi olma yolunda ivmesini sürdürüyor. Yuvarlak kıvrımlar ve şaşırtıcı derecede güçlü, cesur renkler ile şekilli mobilyalar, oturma odasında maksimalist bir dekor tarzı oluşturur. 2021’de yuvarlak şekiller, eski esintiler ve Art Deco içeren kavisli mobilyaların daha da popüler olması bekleniyor. 2021 için güçlü ve yeni bir iç dekorasyon trendi, Art Deco stilinden ve vintage dünyasından ilham alıyor.

Mermer ve Pirinç Zarafeti

Görsel zenginliği ve estetik duruşu ile dekorasyon dünyasına damga vuran mermer trendi, geçen yıl fazlasıyla alıştığımız gri ve antrasit tonlarını bu yılda daha cesurca kullanabileceğimizi ispat ediyor. Önceki yıllarda güç ve iddialı görünümü simgeleyen siyahlar, çoğunlukla cam ve cilalı mermerlerde karşımıza çıktı. 2021’de ise antrasit ve siyahlar daha yumuşak ve organik formlarla kullanılıyor. Parke ve ahşap yüzeylerde antrasit ve mat cilalar, duvarlarda mat ve hafif tekstürlü boyalar, mekânlar küçük bile olsa parlak yüzeylere göre daha az iddialı oldukları için diğer malzemelerle daha kolay bir araya gelecekler. Ev dekorasyonunuza uygun mermeri; banyo, mutfak, masa, konsol ve sehpalarda kullanarak bu trende katılabilirsiniz.

Doğal Materyaller İle Doğa Evinizde

Son yıllarda devam eden doğallığa dönüş trendi yeni sezon dekorasyon modasında devam edecek. Pamuk, ipek, keten, rattan ve yün gibi doğal malzemelerin kullanımı artarak teknoloji ile birleştirilecek. Antibakteriyel ve yüksek emiş gücüne sahip olan kumaşlar özellikle salon takımlarında ve oturma gruplarında popüler bir hal alacak.

Afro Dekor Trendi

Afro Dekor trendi 2021’de desenler, malzemeler ve renkler aracılığıyla giderek daha fazla ortaya çıkacak. 2021 koleksiyonları için büyük dekorasyon markalarının bundan ilham alacağını söyleyebiliriz. Juju hatlar, duvarları süslemek için modaya oldukça uygun. Gelecekte yerel tasarımcılarla yapılan kapsül koleksiyonları ile Afrika’dan ilham alan yeni tasarım koleksiyonlarını bekleyebiliriz.

Betondan Dekoratif Objeler

Günümüzün mimari çizgisi daha akışkan ve özgür biçimlere doğru ilerlerken, farklı disiplinlerin bir araya gelerek oluşturdukları bu heykelsi biçimler şüphesiz ilgi odakları ve mimarinin yeni göz bebekleridir. Doğal taşı farklı geometrilerde keserek, incelterek veya form kazandırarak obje ve aksesuar alanında daha sık görmeye başlayacağız. Tasarımcıların malzemeye yeni form, işlev ve farklı bir bakış açısı kazandırmak gayretinde olduğu global bir tasarım platformundayız.

2021’de duvar heykel uygulamalarını, dekoratif büstleri, geometrik mumlukları, mermer görünümlü doğal saksıları ve seramik obje modellerini tercih edeceğiz. Geometrik ve modern bir görüntü vererek yapılan bu tasarımlar insanı yeni yılda da cezbedecek. Bu parçaları açık bir duvar rafında, vitrinde veya tezgahta sergilenecek dekoratif öğeler olarak kullanabiliriz. 