Yeni yaşam alanı: Sosyal mutfaklar

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Şehir hayatının hızında “durmaya” vakit ayıramayanlar, güz dönemiyle birlikte daha az stres yaşamanın formüllerini arıyor. Sağlıklı iş ve yaşam dengesini kurmak sanılanın aksine zor değil. Trend tahmin ajansları, 2020 yılında yaşam tarzımızın teknolojiyle birleşerek daha da ‘basitleşeceği’ yönünde fikir birliğine varmış durumda. Daha primitif bir tavırla, ama şıklığı yitirmeden. Doğayla yakın temasta, ama estetik kaideleri koruyarak. Yavaşlatılmış ve sadeleşmiş bir atmosferde, ama klas. Dolayısıyla gelecekte dekorasyon şifrelerimiz; yalın formlar, teknoloji ve nefes alan alanlar.

Yeni nesil ev modellerine dair yol haritalarına bakacak olursak; evi cep telefonundan yönetiyorsunuz. Mutfakta yemek pişirirken, Skype üzerinden dünyanın öteki ucundaki kıtayla iş toplantısı yapabiliyorsunuz, banyoda şömine ateşiyle karşılıklı uyuyorsunuz, yatak odasında internet üzerinden pilates dersi alıyorsunuz. Yemek odası denen yerin neresi olduğu bütünüyle size kalmış. Herkesi mutfak adasının etrafında ağırlayabiliyorsunuz. Açık alan olarak görünen her nokta yemek sergilemeye uygun olabilir. Salonun bir bölümü yeşil alan olarak kurgulanabilir ve çalışma odasını artık rahatlıkla ardiye yapabilirsiniz çünkü içinden usb port çıkan kolçaklarıyla kanepeniz bütün dünya ile kolektif çalışmanız ve bu sırada ayaklarınızı uzatıp kahvenizi yudumlamanız için en ideal köşe olacaktır. Şimdi, “değişen işlevler ve evde değişen roller” dönemi!

Günümüz metropol insanı için mutfak, artık kişisel bir tapınak, ayrı kalınmaz bir laboratuvar gibi. Markalar da mutfakları hem yaşam alanı olarak değerlendiriyor hem de “evlerimizin kalbi” olarak görüyor. İnovasyon, günümüz mutfaklarının radarındaki en önemli kriterlerden biri. Teknolojinin her gün yeni ve ileri bir adım atması, sadece mutfağın mekanik yüzünü okşamıyor, aynı zamanda kullanıcıyı daha konforlu, kaliteli ve keyifli bir mutfak hayatına davet ediyor.

Örneğin; dokunmadan, sadece tek bir elin zarif hareketiyle değişen mutfaklar, ada mutfağın hemen arkasına konumlanan bir televizyon ünitesi ya da kullanıcının fiziksel özelliklerine göre, sağlığını düşünerek fırının ve bulaşık makinesinin yüksekte olduğu modüller tasarlanıyor. Sağlık açısından önemli olan birçok şey mutfaklara yön vermeye başladı.

Kentli evlerin sade makyajını da doğru yapmak mutlu hissettiriyor. Dingin düzenlemelerle, derinliğinden ve sofistike yaşam anlayışından da ödün vermeden sizin karakterinize bürünebilen bir yaşam alanı tasarlamanız mümkün. Çünkü her insan güzelliklerle çevrilmeye değerdir. Çıkış noktası ne olursa olsun dekorasyon keyifli atmosferler yaratıp kozalarımıza çekilmeyi öğütlüyor.