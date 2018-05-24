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Yaza Kalan Şunun Şurasında Bir Ay

Doğru olan şu ki, herkes dünyayı kendi gönül penceresinden seyredermiş...

LA CARRIE BAG
LEYLA KIRMIZI
LA PRAIRIE SKIN CAVIAR
PAPARY
WIGGLESTEPS
DAVID-X
IAMNOTBASIC
The White Brand
Alışveriş, Yazarlar

Yaza Kalan Şunun Şurasında Bir Ay

yazan:
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Doğru olan şu ki, herkes dünyayı kendi gönül penceresinden seyredermiş… Hatta seyretmekle de kalmaz onu yaşarmış. Dağa bakarsan dağ, bahçeye bakarsan gönlün lale bahçesi olurmuş.

Hayatta hiçbir zaman iki kere iki dört etmez, sıkıntının olmadığı yerde büyük sıkıntılar yatarmış. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değilmiş mesela… İçi seni, dışı beni yakarmış… İç hesaplaşmasını bilmeyen kula büyük adımlar atmak nasip olmazmış. Nasip olmadığı gibi ona hep aynı sınav kağıdı farklı sorularla gelirmiş. Mış, muş… Falan, filan… Bunlar bir kenara sevginin, merhametin, vicdanın, saygının olmadığı her yer çorak bir çöl, kumsalsız hoyrat bir deniz sadece diyorum ve Mayıs ayı köşemle sizleri baş başa bırakıyorum.

LA CARRIE BAG

Sizleri cici bici bu İtalyan markası ile tanıştırmak istedim yaza 1 kala. O kadar renkli, o kadar farklı ki tasarımları… İster şehirde, ister sahilde, hiç sıkılmadan kullanabileceğiniz, her eve lazım bir çanta La Carrie. Benim favori modelim ise, Casanova Bucket Bag.

LEYLA KIRMIZI

Ben bu markayı Ankara Bikap’ta keşfettim, keşfettiğim günden beri de müdavimi oldum takılarının. Mağazası Antalya’da ama Türkiye’nin her yerine kargo yapıyor Leyla Hanım. Halhallar, küpeler, harika kolyeler yaz için müthiş, orijinal takılara bakmadan sezonu tamamlamayın!

LA PRAIRIE SKIN CAVIAR

Yaşlanmayan güzellik ve sonsuz lüks arayışı içinde olanlar için, La Prairie nefis hücresel kremler ve serumlarla yaşlanmayı keserek sıradan cilt bakımının ötesine geçen bir marka yıllardır. Eğer denemediyseniz Skin Caviar Liquid’i kış sonrası için şiddetle tavsiye ediyorum.

PAPARY

Papary, İstanbul’da doğan, İstanbul’dan dünyaya açılan, güneş gözlüğü sektöründe bir ilke imza atan Türkiye’nin gururu bir marka. Papary güneş gözlüklerinin tasarımını, Lazer Optik’in sahibi dünyaca ünlü birçok markanın tasarımlarında da imzası olan Fransız tasarımcılarla geliştirdi. Özellikle iş, cemiyet ve sanat hayatının ünlü isimlerinin aranılan gözlük markası oldu.

WIGGLESTEPS

Wigglesteps, çevresine renk saçar, mutluluk verir, eğlencenin peşinde olup aynı zamanda rutinlere uymaz, kalıplara sığmaz. Var olduğu dünyayı daha yaşanabilir kılmak için %100 organik süreçlerle, atıkları doğaya zarar vermeden dönüştürerek ve en son teknoloji ile üretilir.  Plajda rahatlık sevenler acilen tanışın bu mayolarla.

DAVID-X

Giyimde modern bakış açısını benimseyen marka, iskeleti hafif parçalar yaratarak giyilebilirliği yeniden yorumluyor. Basic duruşu ile yaş ve beden skalasının alt üst edilebileceğinin bir kanıtı.

IAMNOTBASIC

Yumuşak ve kaliteli kumaşını, zamansız kalıplar ile buluşturarak her anın, ulaşılabilir fiyatıyla herkesin vazgeçilmezi olmayı hedefleyen ve sattığı her bir tişört karşılığında, bir çocuk tişörtü maliyetini Koruncuk Vakfı’na bağışlayan IAMNOTBASIC, yardımsever tişörtler tasarlamak ve üretmek amacıyla yola çıkan bir moda projesidir. E hadi siz de destek verin!

THE WHITE BRAND

Thewhitebrand’in birbirinden eğlenceli ve renkli terlik modelleri sadece Lidyana.com’da! Plajda eğlenceli kıyafetlerle salınıyorsanız en az bir çift The White Brand olmalı bavulunuzda.

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Yazar Hakkında: /

Yazarımız Tuğçe İnal; TED Ankara, Bilkent Ünv. Turizm ve American College of Switzerland (MBA) mezunudur. Çesitli sektörlerde yöneticilik yaptıktan sonra kendi şirketi olan Say Something Nice ile sosyal medya danışmanlığı yapmaya devam etmektedir.

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