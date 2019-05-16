En Son Davetler
Kategoriler
binicilik alisveris tenis opera dvd motor-sporlari bulten tiyatro kitap mag-new-york digital-art gezi mobilya-dekorasyon golf astroloji spor sinema kapak-konusu gala muzik video odul-toreni decotrend konser balo saglik bakim defile trendy tercihler sanat sergi mekan stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
Başa Dön

Yaza Juju Fresh ile Hazırlanın!

Bülten, Sağlık, Yazarlar

Yaza Juju Fresh ile Hazırlanın!

yazan:
2
Okuma süresi 2 dakika

Yaz iyice yaklaşırken Juju Fresh’in sahibi İpek Gülen Girgin’in bizlere hayat kurtaran tavsiyeleri ve lezziz, aynı zamanda da sağlıklı içecek tarifleri var.

Vaktiniz varsa her güne en azından 30 dakikalık yürüyüşler ekleyin.

Evde 30 dakikalık spor yapmak için kimsenin bahanesi olamaz. Basit bir mat ve bir Youtube ekranı bunun için yeterli. Koyun telefonu karşınıza, yazın Youtube’a 30 dakika pilates çıksın çeşit çeşit videolar ve 1 ay sonra görün değişimi. Siz de bu işten çok keyif alacaksınız!

Her gün bir öğünü Juju ile geçirmeye ne dersiniz? Ya da haftada bir gün sıvı detoksu yapmaya? Yaz öncesi bazı akşam yemeklerini Juju içerek geçirmek, özellikle karındaki yağlardan kurtulmanın en kolay yolu. Bu yüzden sizi “Dinner Cancelling” paketle tanıştırmak istiyoruz.

Yakın zamanda öğle yemeğinde ne yiyeceğim hep bu öğlenler yüzünden kilo alıyorum derdinize de son vereceğiz. Harika öğle yemeği alternatifleri hazırlıyoruz. Beklerken öğle zamanları için Juju Yiyecekler bölümüne bir göz atın derim. Hem doyurucu hem sağlıklı salatalarımız var.

Günlük hareketinizi artırarak her güne salona koşturmadan evinizde yapabileceğiniz ufak bir pilates seansı ekleyerek ve yemek programınızı düzenleyerek yaza çok rahat hazırlanabilirsiniz.

Evde eğer bir katı meyve sıkacağı makinanız varsa ödeme attırıcı harika bir tarifimiz var:

1 avuç maydanoz

2 dal rezene

1 cm zencefil

1 cm zerdeçal

Çeyrek ananas

2 dal kereviz sapı

4 yaprak marul

2 salatalık

1 yeşil elma

1 limon

Güzelce yıkayın, katı meyve sıkacağında sıkın afiyetle için her sabah sonra sonucu bize de söyleyin!

0
Etiketler:
, , , ,
Yazar Hakkında /

2003 yılından bu yana, hedef kitlesi AB ve A+ olarak belirlenmiş bir çok baskı, web, pr, organizasyon işinde başarılı projelere imza atmış olan MAG hayatın her alanında en iyi olmayı hedefleyen, sosyo-ekonomik seviyesi yüksek, özel zevkleri olan ve hobileriyle yaşamını renklendiren, sosyal sorumluluklarının bilincinde olan, belirli kesimden kabul ettiği müşterilerine yıllardır sağlamış olduğu yüksek başarı grafiği ile doğru planlanmış bir büyüme ile sektöründeki hayatına devam etmektedir.

Bir Yorum Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Röportaj

Yaz aylarına girerken kıyafetler hafifliyor ve kışın artmış olan kilolar biraz daha dikkat çekmeye başlıyor. Diyet yapmaya

Yazarlar

Kış aylarında bağışıklık sisteminizi güçlendirecek ve vücut direncinizi ayakta tutacak besinleri mutfağınızdan, diyetinizden eksik etmeyin ve “kış

Yazarlar

Baharatlar, yemeklerimizi daha lezzetli yapan, sağlık üzerinde inanılmaz etkileri olan çok özel tat vericilerdir. Yemeklere damak zevkini

%d blogcu bunu beğendi: