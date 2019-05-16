Yaza Juju Fresh ile Hazırlanın!

Okuma süresi 2 dakika

Yaz iyice yaklaşırken Juju Fresh’in sahibi İpek Gülen Girgin’in bizlere hayat kurtaran tavsiyeleri ve lezziz, aynı zamanda da sağlıklı içecek tarifleri var.

Vaktiniz varsa her güne en azından 30 dakikalık yürüyüşler ekleyin.

Evde 30 dakikalık spor yapmak için kimsenin bahanesi olamaz. Basit bir mat ve bir Youtube ekranı bunun için yeterli. Koyun telefonu karşınıza, yazın Youtube’a 30 dakika pilates çıksın çeşit çeşit videolar ve 1 ay sonra görün değişimi. Siz de bu işten çok keyif alacaksınız!

Her gün bir öğünü Juju ile geçirmeye ne dersiniz? Ya da haftada bir gün sıvı detoksu yapmaya? Yaz öncesi bazı akşam yemeklerini Juju içerek geçirmek, özellikle karındaki yağlardan kurtulmanın en kolay yolu. Bu yüzden sizi “Dinner Cancelling” paketle tanıştırmak istiyoruz.

Yakın zamanda öğle yemeğinde ne yiyeceğim hep bu öğlenler yüzünden kilo alıyorum derdinize de son vereceğiz. Harika öğle yemeği alternatifleri hazırlıyoruz. Beklerken öğle zamanları için Juju Yiyecekler bölümüne bir göz atın derim. Hem doyurucu hem sağlıklı salatalarımız var.

Günlük hareketinizi artırarak her güne salona koşturmadan evinizde yapabileceğiniz ufak bir pilates seansı ekleyerek ve yemek programınızı düzenleyerek yaza çok rahat hazırlanabilirsiniz.

Evde eğer bir katı meyve sıkacağı makinanız varsa ödeme attırıcı harika bir tarifimiz var:

1 avuç maydanoz

2 dal rezene

1 cm zencefil

1 cm zerdeçal

Çeyrek ananas

2 dal kereviz sapı

4 yaprak marul

2 salatalık

1 yeşil elma

1 limon

Güzelce yıkayın, katı meyve sıkacağında sıkın afiyetle için her sabah sonra sonucu bize de söyleyin!