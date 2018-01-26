Venüs Oğlak Burcunda

yazan: Aylin Yıldız 219

Venüs ilişkilerin, sıcaklığın, samimiyetin, beraberliğin, dostluğun, alışverişin, paranın, lüksün, zarafet ve inceliğin, iyiliğin gezegenidir. Buna bağlı olarak bu kavramların zıttını da, yani düşmanlığı, soğukluğu, ayrılıkları, kaypaklığı, darlığı, cimriliği, fakirliği de gösterir. Lüks, konfor, moda, aksesuarlar, dekor, güzel sanatlar insanı memnun eden, mutlu eden her şeyde Venüs rol oynar.

Mitolojide de Venüs güzelliği ve dişiliği, çekiciliği, herkesle bağ kurması nedeniyle Tanrılar katında yer alır. Bulunduğu yere aşkı getirir, çekici ve büyüleyicidir, arzuları ve istekleri kamçılayıp bağ kurulmasını sağlar, arabuluculuk yapar, adalet, uzlaşma ve barışta da Venüs’ün damgası vardır. Deniz köpüğü kadar güzel bir o kadar da geçici ve yakalanması zordur. Güzelliğin göstergesi olarak bedenimizle ilişkilidir; vücut ölçülerimizi, asit baz dengesini, kan şekeri dengesini, yağ, kas oranımızı, kanımızın, hormonlarımızın karışımlarındaki oranları belirler. Her şeyi birbirine bağlayan etkin güçtür. Bünyemizin sağlamlığını, duygusal dayanıklılığımızı belirler. Bedenimizin çalışmasında söz sahibidir. Bedenimizdeki sıvıların temizliğinden sorumludur. Böbrekler Venüs tarafından yönetilir. Hormonlar, hücre yapıları ve damarlarda Venüs’ün etkileri vardır. Kadın cinsel organlarında ve cinsellikle bulaşan hastalıklarda da etkin işlevi vardır.

Venüs Oğlak burcuna geçince ilişkilerdeki geleneksel ölçüler gündeme gelir. Birey – toplum ilişkisi içinde ahlaki değerler, ilişkilerdeki meşruiyet tartışılmaya başlanır. Daha soğuk ve tepeden bakan Oğlak burcu yönetimsel alanlardaki ilişkileri gündeme getirir. Belediye hizmetleri, kent yaşamına ilişkin düzenlemeler, sivil haklar, çevresel düzenlemeler, eğlence yerleriyle ilgili gelişmeler açığa çıkar. Çalışmak ve üretmek önem kazanır. Üretim ilişkilerini sıkılaştırıp verimi artırma çabasındadır. Azmimizi ve hem ruhsal hem bedensel dayanıklılığımızı artırır. İlişkiler net ve daha somut, beklentiler daha açık hale gelir. Sadakat ve sorumluluk ön plandadır. Bu dönemdeki evlilikler mantıklı, kalıcı ve uzun ömürlüdür. Yaş farkı olan ilişkiler daha çok gözlenir.

Venüs Oğlak’ta dikkatlidir; yaş tahtaya basmaz, çekingendir, kendini hemen ortaya atmaz. Dikkatle gözlem yapar, mantığına dayanıp acele etmeden ilişki kurar. Sorumlu ve sadıktır. Duygularını bastırır. Bu nedenle ilişkiler soğuk, kompleksli, kontrollü, duygusal sıcaklıktan yoksun da olabilir.

Bu dönemde muhafazakar kontratlar, anlaşmalar yapılır. Anlaşmalarda alışveriş, fayda zarar net olarak belirtilir. Büyük organizasyonlar başarılır. Gerçekler ve olaylar üzerinden hareket edilir. Yapılan her şey genelde sağlam ve kalıcı olur. Her şey başarıya odaklıdır ve sonuç alınana kadar çalışılır. Başarı yüzdesi yüksek bir etki söz konusudur bu ay hepimiz için.

Burçlar üzerindeki etkileri:

Koç

İlişkimizi toplum önünde tutmaktan zevk duyarız. Ayrıca bu süreç içinde işimizle ilgili güzel gelişmeler yaşayabiliriz; alacağımız bir terfi ya da ödül tanınırlığımızı, kendimize has şöhretimizi artıracaktır. Hedeflerimize değer katan şeylerle karşılaşabiliriz.

Boğa

Yabancılarla ve farklı ülkelerle artan diyalogumuz sayesinde kazançlı çıkabiliriz. Kendine has dokusu, felsefesi olan şeylere karşı ilgimiz artar. Hayatın tadını çıkarmak için biraz daha iyimser olup abartılı davranabiliriz.

İkizler

İlişkiye bakış açısı borç – alacak şeklinde geliştiği takdirde herkese zarar verecektir. Bu süreç içinde daha çıkarcı davranabiliriz ama olumlu tarafı miras, nafaka, prim gibi bekleyip kavuşamadığımız alacaklarımız varsa onları tahsil edebilecek olmamızdır.

Yengeç

Eşimizle birlikte geçirebileceğimiz mutlu günler bizi bekliyor. Karşılıklı çekim sayesinde ilişkilerimiz ön planda olacaktır. Yalnız başımıza hareket etmekten çok birlikte zaman geçirmekten hoşlanırız. Sevdiğimize değer verdikçe, sevgi buluruz.

Aslan

Kendimizi yıprattığımız, değersiz bulup değiştirmeye çalıştığımız bu sıkıcı süreçte sevgi bulmamız zordur. Oldukça didikleyici, eleştirisel davranabiliriz. Detaylar üzerinde durmaktan bütünün güzelliği kaçırabiliriz.

Başak

Aşk hayatımızın güçleneceği zamanlardır. Sevdiğimiz uğruna her türlü riski alabiliriz. Zevk anlayışımız, beklentilerimiz, arzularımız artacaktır. Kendimize fazlaca önem verdiğimiz için dünyanın etrafımızda döndüğünü de sanabiliriz.

Terazi

Evimizi düzenleyebileceğimiz, süsleyebileceğimiz, dekore edebileceğimiz bir süreçten geçmekteyiz. Aile içine değer katan gelişmeler olacaktır. Evimiz, yuvamız daha çok önem kazanacak, hoş ve güzel bir hale gelecektir. Anne, babamızın sağladığı katkılar ön plana çıkabilir.

Akrep

Gözümüze güzel gelen, çekici bulduğumuz fikirlerle uğraşmaktan zevk aldığımız zamanlardır. Önemli anlaşmaları, protokolleri bu zamanda imzalamak oldukça yararlı olacaktır. Fikirlerimizin değer kazanacağı bu süreç iyi kullanılmalıdır.

Yay

Kişisel değil de, maddesel değerlerin ön planda olduğu bu süreçte parasal ilişkiler de artacaktır. Basit değil, değerli şeyleri satın almak, sahip olmak isteriz. Lükse yönelik ihtiyaçlarımız da artacaktır. Ayrıca güzel hediyeler alabilir ya da verebiliriz.

Oğlak

Kişisel zevklerimiz, maddi, manevi değerlerimiz ön plandadır. Şimdi güzelleşme, bakım yaptırma, hoş görünme zamanıdır. Her türlü estetik malzemeden, kozmetikten, giyimden yardım alırız. Bu değişimle ilişkilerimizdeki değerimiz de göz önünde olur.

Kova

Aşkımızı içimize gömmemiz gereken bir süreçten geçmekteyiz. Platonik ilişkiler sebebiyle kendimizi değersiz ya da dağılmış hissedebiliriz. Kendimizden geçerek hayallere dalabiliriz. Biraz daha inzivada kalmaya, kendimizi dinlemeye ihtiyacımız vardır.

Balık

Arkadaşlarımızdan zevk aldığımız zamanlarıdır. Sosyal projelerde kazançlı çalışmalar yapabiliriz. Aynı zamanda işten elde ettiğimiz kazancımızda da artış olabilir. Tüm bunları gelecek günlerde kullanmak üzere değerlendirir, umutlarımızı süsleriz.