Tüm Mag okurlarına tekrar merhaba!

yazan: Serkan Kızılbayır 1

Uzun bir mevsimi geride bıraktık, umarım bol bol gezme, dinlenme, instagramda story – fotoğraf paylaşma ve tabii ki müzik dinleme zamanınız olmuştur.

Geride bıraktığımız 2017 yazının en çok ses getiren isimlerine göz atarak başlamak isterim bu haftaki yazıma…

Sezen Aksu’nun Manifestosu! “Çok uzun zamandır böyle keyifle bir albümü çevire çevire dinlememiştim” diyenleri çok duydum bu albüm için. Her neslin farklı bir rengi Minik Serçe… Bu yüzden albümü hem çok sevildi hem de yaz boyu en çok dinlenenlerdendi.

Ve Megastar da 10’la bitirdi yazı! Daha önceki yazılarımdan birinde de bahsetmiştim “pek yakında” diye. Geldi, geldiği gibi de ağırlığını hissettirdi. Sadece bir şarkısı değil, yine birçok şarkısı hit oldu ve çok dinlendi: Yolla, Hodri Meydan, Sevdam Tek Nefes…

Edis de ilk yazının hakkını verdi! Çıktığı günden bu yana hep söyledim yine söylemeliyim; bazılarının başarısı yadsınamaz ama başarının yanında bu adamda farklı bir enerji olduğu kesin. Şeytan tüyü dedikleri de bu olsa gerek. Hadi itiraf edelim; kimler bu yaz “Çok Çok” Edis dinledi?

İdo zaten işini biliyor! Küçüklüğünden beri tanırız dedikleri bu olsa gerek. O zaten piyasanın içinde büyüdü. Bu yüzden hem işini iyi yapıyor hem de işini biliyor. “Ya da Boşver” 2017 yazından bize geri kalanlardan.

Aleyna artık çok emin! İlk şarkısı nasıl dinlendiyse, nasıl tıklandıysa yine aynı istikrarla zirveyi kimseye bırakmadı gerçekten. “O Sen Olsan Bari” yayınlandığı ilk günden beri hala izlenmeye ve çok dinlenmeye devam ediyor.

Gelelim şimdilerde müzik bize neleri sunuyor?

Öncelikle üzücü bir haber aldığımız sevgili İrem’e buradan da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepimizi hem korkuttu hem de çok üzdü… En kısa zamanda aynı enerjiyle aramıza geri dönecektir…



Tuğba Yurt’tan Yeni Single!

Geçtiğimiz günlerde radyo programımda da bir araya geldiğim Tuğba Yurt “İnceden İnceden” isimli yeni single çalışmasını ve video klibini DMC etiketiyle sevenleriyle buluşturdu. İlk albümünden beri hem televizyon hem de radyo programımda bir araya geldiğim isimlerden Tuğba da… Muhteşem bir enerji ve sesten bahsediyoruz aslında… Çok çalışan bulunduğu yeri hak eden isimlerden kesinlikle! Şarkı da klip de yine çok başarılı olmuş. İzleyen, dinleyen herkes bilir. Foça, Salda Gölü ve son olarak da Tuzla Marina’da çekimleri gerçekleşen “İnceden İnceden” şarkısının video klibinin yönetmen koltuğunda Murat Joker oturuyor… Sözleri Duygu Eyüpoğlu, müziği Ümit Köse ve yine Duygu Eyüpoğlu imzası taşıyan şarkının düzenlemesi ise Erdem Kınay’a ait.

Onur Koç ve Özgün’den Ezberlere Girecek Şarkı!

Emre Altuğ, Özgün, Fettah Can, Cansu, Sansar Salvo ve daha birçok ünlü ismin çalışmalarında yer alan Onur Koç, söz, beste ve düzenlemesi kendisine ait olan ve beraber birçok projeye imza attığı sevilen sanatçı Özgün ile “Sevmem mi?” isimli ilk teklisini sonbahar süprizi olarak sevenleriyle buluşturdu. Onur Koç ve Özgün’ü bir araya getiren şarkının marş niteliğinde bir nakaratı var. Bu yüzden ezbere kazınacak kuşkusuz. Şarkının klip çalışması için Burak Sesli yönetmenliğinde kamera karşısına geçen ikili, görüntü yönetmenliğini Koray Erçelebi’nin, stil danışmanlığını Hande Keçik’in üstlendiği çekimleri keyifle tamamladı. Dans performanslarının yanı sıra Capoeira dansçılarının da eşlik ettiği klip, Eylül Film Stüdyoları’nda bir günde tamamlandı.

Mithat Can Özer’den Müthiş Düzenleme!

Kimlerdir Türk müziğinin efsaneleri desek? Mutlaka ilk sıralarda sayacağımız isimlerden biri Barış Manço! Unutulmaz şarkısına Mithat Can Özer’den de iddalı bir düzenleme geldi. Son günlerde şarkısı ve çekici fiziğiyle sadece hayranlarının değil, markaların da dikkatini çeken Mithat Can Özer, “Kara Sevda” şarkısına çektiği klipte Meksika, Saray Bosna, Ukrayna ve Rusya’dan gelen altı model ile beraber kamera karşısına geçti. İki günde çekilen klipte kırk kişilik bir ekip çalıştı. Plato ve dış çekimlerin yapıldığı klibin teaser’ının paylaşılmasıyla yine sosyal medya gündeminin ilk sırasına oturan Mithat Can Özer gelen yorumlardan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Peki Türkiye ve Dünya ne dinliyor ?

TÜRKİYE

1- Tarkan – Yolla

2- Hande Yener – Benden Sonra

3- Bahadır Tatlıöz – Takvim

4- Sezen Aksu – Canımsın Sen

5- Aleyna Tilki – Sen Olsan Bari

DÜNYA

1- J Balvin – Mi Gente

2- DJ Khaled – Wild Thoughts ft. Rihanna, Bryson Tiller

3- Jason Derulo – Swalla

4- Raf ft. Jabbar – Deeperise

5- Fergie – Like It Ain’t Nuttin’