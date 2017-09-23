Tatil Sonrası Diyetiyle Kilolara Veda Edin

yazan: Selahattin Dönmez 7

Sağlıklı yaşamı benimsemiş, düzenli egzersiz yapmış, kış boyunca diyet uygulayarak kilolarınızı vermiş olsanız da yaz mevsiminde sizi bekleyen tehlikeler kısa sürede kilo almanızı sağlayabilir. Özellikle açık büfe tatil köylerinde kalmak, plajlarda gözleme, tost gibi kalorili aperatif yiyecekleri tüketmek, havuzlarda sandviç ve patates kızartmalarını yemek gibi ortamlarda bulunmak aşırı yağlanmayı maalesef tetiklemektedir. Evet yaz demek; keyif yapmak demek, tatil demek; stresi azaltıp dinlenerek zaman geçirmek demektir, fakat aşırı yemeye eğilim göstermek anlamına da gelmemektedir.

Fakat tatil gibi insanın kendini özgür hissettiği anlarda maalesef bu yüksek kalori besinlere dur demesi de kolay olmamaktadır. Peki kilo almamak için ne yapmalıyız? Belki de en önemli soru bu diyebilirim. Ancak tatilde sağlıklı yaşam kurallarını kontrol edemeyip kısa sürede çok hızlı yağlandıysak da nasıl bu kilolardan kurtulacağımız konusunda sizlere eşsiz beslenme önerileri vermek isterim. Tatil sonrası kilolara veda diyetim ile 1 haftada 4 kiloya kadar zayıflayabileceğinizin müjdesini de paylaşmalıyım. Bu diyetin en önemli özelliği kısa sürede vücudun yağlarını eritecek düzeyde protein, antioksidan ve kalori içermesi. Kısa sürede alınan kiloların kısa sürede verilince sağlığa bir zararının olmadığının altını çizmek isterim. Bu diyetimde olan besinlerin içerikleri ve uygularken dikkat etmeniz gereken kurallar şöyle…

4 Kiloya Kadar Yağ Eriten Tatil Sonrası Diyet

Bu diyetimi, tatil sonrası aldığınız kilolardan kurtulmak ve bu kilonun kalıcı olmasını sağlamak için sadece 1 hafta boyunca aşağıda size önerdiğim besinleri değiştirmeden uygulamanızı öneririm.

Aç karna: 1 su bardağı ılık suya 1 tatlı kaşığı doğal elma sirkesi ekleyip karıştırıp için.

Kahvaltı: 1 adet yumurtayı, 1 dilim peynir, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, bol bol ince kıyılmış maydanoz ve baharatlarla harmanlayıp yağsız tavada omlet olarak pişirerek tüketin. Yanına ekleyeceğiniz bol domates dilimlerinden doyana kadar yiyin.

Öğle: 100 gram ızgara somon veya 80 gramlık ton balığının yanına yarım olgun avokado dilimleri. Avokadoyu lezzetli olarak yemek için dilimleyin veya çatalla ezin üzerine tane karabiber çekip az limon sıkabilirsiniz. Ve tabii ki bol maydanoz yaprakları.

Ara: 1 ince dilim kavun veya karpuz ya da 1 orta boy şeftali veya 4 taze kayısı.

Akşam: 100 gram kıymadan hazırlanmış köfte. Köftelerin içine istediğiniz harcı, baharatı ve ekmek içini koyabilirsiniz. Köfteyi fırında ya da yağsız, az su eklenmiş tavada pişirebilirsiniz. Yanında 1 su bardağı yani, 200 ml ayran içebilir, 1 ince dilim yani, 25 gram kesilmiş tam buğday ekmeği yiyebilirsiniz. Az yağlı, bol maydanozlu çoban salatasından da doyana kadar yiyebilirsiniz.

Yatmadan önce: 1 su bardağı ılık suya 1 tatlı kaşığı doğal elma sirkesi ekleyip karıştırıp için.

Tatil Sonrası Kilolara Veda Diyetinde 5 Önemli Kural

– Günde 8 su bardağı su içmeyi ihmal etmeyin.

– Her gün 4 fincana kadar şekersiz, sütsüz, aromasız kahve tüketebilirsiniz.

– Günde 5 fincan yeşil çay ve buna ek olarak istediğiniz kadar siyah çayı şekersiz tüketebilirsiniz.

– Günde 2 şişe maden suyunu egzersiz yaptığınız sürece içmek zorundasınız.

– Bu diyeti uyguladığınız 1 hafta boyunca her gün tempolu 60 dakika yürüyüş olarak egzersiz planı yapmanızı şiddetle öneririm. Yürüyüşü tercihen aç karnına sabah yapmak en doğrusu ancak zaman ayıramıyorsanız günün diğer vakitlerinde de yapabilirsiniz.

Tatil Sonrası Kilolara Veda Diyetindeki Süper Besinlerin Zayıflamaya Etkisi

Yumurta: Zayıflamayı kolaylaştıran ve uzun süre tok kalmayı sağlayan en önemli besin. Bu diyetimde yumurta sizin anlık açlık ataklarının gün içinde dengelenmesini sağlayacaktır. Eğer diyetinizde yumurta bulundurursanız tokluk hormonu olan kolesistokinini de yüksek seviyede tutarak uzun süre aç kalmadan diyetinizi kolayca yapabilirsiniz. Mide boşalmasını geciktiren yumurta, böylece öğünde daha fazla yemenizi de engelleyen özel bir protein kaynağıdır. Kahvaltıda yumurta yemek kan şekerinin de gün boyu dengeli olmasını sağlamaktadır.

Somon veya Ton Balığı: Bu iki tip balığın Omega 3’ten zengin olduğunu biliyorsunuz. Fakat zayıflamada somon ve ton balığının içinde bulunan ve diğer balıklarda daha az olduğu belirlenen küçük biyoaktif protein molekülleri sayesinde insülin düzeyini kontrol altında tutarak bedenin yağ depolarının erimesine yardımcı olduğu bildirilmektedir. Somon balığında bulunan peptid adlı bileşiklerin hızlı zayıflamaya bağlı yumuşamaları engellediğini de bildirmeliyim. Ve somon ile tonda bulunan selenyum tiroitlerin de korunmasını sağlar. Son olarak somon ve ton balığındaki proteinler kolay sindirilir, hazmedilir ve kırmızı et gibi kanserojenik bileşiklerde içermez.

Avokado: Bu meyve oleik asit içerir. Ve oleik asit bel bölgesindeki yağların erimesini sağlar. 20 adet mineral ve vitamin de içerir. Bu özelliği sebebi ile metabolizmanın da düzenli çalışmasını sağlar. Her gün yarım avokado tüketmek kan şekerini dengeler. Fazla lif içerir, bu nedenle tok kalmayı da 5 saat kadar uzun tutan özel bir besindir. Hızlı zayıflarken dokulardaki yağların kana geçmesini engelleyerek kanda kolesterol yükselmesi gibi kısa sürede fazla zayıflama sonucu oluşan olumsuzluğu da ortadan kaldırır.

Maydanoz: Bol Folik asit, C, E ve K vitaminlerini içeren maydanoz hızlı zayıflama ile birlikte oluşan vücuttaki ödem ve toksinlerin atımında yardımcı olacaktır. Ayrıca maydanoz karaciğerde oluşan doğal toksinlerinde organlara zarar vermesini önleyen yeşil yapraklı taze otlardan en önemlisidir.

Karpuz: Aynen domateste olan bir karotenoid çeşidilikopen içerir. Likopen iyi bir yağ yakıcıdır. Karpuz bol su, az şeker ve az kalori içeren bir meyvedir. 150 gramı yaklaşık 80 kaloridir. Ara öğünde karpuz yemek idrar söktürücü, ödem atıcı ve inflamasyonu da önleyerek kısa sürede zayıflamada çok faydalı bir meyvedir.