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Sonbahar / kış 2019 makyaj trendleri hakkında Ünlü Makyaj Sanatçısı Hamiyet Akpınar ufak ipuçları verdi. Nemli ciltlerden bronzlaştırıcı dokunuşlara; dikkat çekici göz farı renklerinden güçlü kaşlara; yoğun kirpiklerden eyelinerın farklı tekniklerine kadar birçok trendlerden bahsetti…

Nemli Bir Cilt!

Yaz aylarında daha çok trend olan nemli cilt görünümü, kış sezonuna da devam edecek gibi görünüyor, soğuk havalarda kuru ciltlerin sağlıklı, nemli ve parlak görünmesi gerçekten çok tazelenmiş bir etki yaratacaktır, ıslak görünüm cilt makyajı göz kapaklarına kadar ulaştı, göz kapağında kremsi ıslaklığı çok seviyoruz ama dağılmadan korunması zor bir uygulama olduğunu da unutmamalıyız.

Bronzerlarınızı Kaldırmayın!

Solgun ve soluk görünmek istemeyenler için ışıltılı bronz bir kış kapıda, bronzerı kullanırken yumuşak hareketlerle yanaklar ve şakaklara doğru geçiş yaparak kullanın ve bronz görüntüyü desteklemek için yüzünüzdeki yüksek noktalara aydınlatıcı sürün, daha modern bir görünüm için makyajın geri kalan kısmını da mümkün olduğu kadar sade tutun.

Smokey Göz Makyajı Sevenler Parmak Kaldırsın!

Koyu siyah ve gerçekten gotik dumanlı gözler! Dumanlı gözler son iki kış sezonunda hepimizi heyecanlandırıyor ama fresh ve ışıltıl makyaj modasını bir türlü aşamıyor smokey eye, bu sezonda dumanlı gözler biraz daha gotik ve grunge tarzı ile bazı kombinlerin, özellikle 90’s esintileri olanların tamamlayıcısı olacağı için, daha sık uygulanma ihtimali var gibi görünüyor.

Dağılmış Göz Makyajı!

Bir gece öncesinden kalmış gibi, göze çekilen kalem ve eyelinerin hafif dağılıp lekeli görünmesi, yine 90’s esintisi içeriyor.Bu tarz makyaj için bir gece önceki makyajı kullanmak iyi bir alternatif gibi görünse de, yeni çekilen kalem/ eyeliner ‘i parmakların ucu ile dağıtıp, eskitme yöntemine gitmek daha mantıklı olacaktır, ayrıca da kalemi/eyelineri düzgün çekmekte zorlananlar için bu trend büyük konfor sağlıyor.

Hacimli Kirpikler!

Yoğun maskara kullanarak yapılan kümeleşmiş kirpikler artık hayatımıza iyice yerleşti, benim de sıklıkla kullandığım bir tarz, bakışları daha genç/dinamik ve tabi gözü oldukça büyüten bir uygulama, çok yoğun ve farlı makyajla birleştirmeden yapılınca daha modern duruyor.

Kaşlar kararıyor mu?

Çizik çizik çok doldurmadan şekillendirilen ve yukarıya doğru dik fırçalanıp jellenen kaşlara gözümüz çok alıştı. Podyumlarda hala karşımıza çıkmaya devam etmekle birlikte, bazı tasarımlarda kaşların biraz daha doldurulmuş ve kararmış olduğu dikkatimi çekiyor, tabi yine 90’s modası bizi bu görünüme yönlendiriyor, bakalım önümüzdeki günlerde sokak modasına katılabilecek mi hep birlikte göreceğiz.

Parlak Dudaklar!

Yavaş ama emin adımlarla, parlak dudakların hem Instagram’ da hem de günlük hayatta daha sık ortaya çıktığını gördük. Çok direndik kullanmak istemedik ama sonunda teslim olduk, yaşasın lipgloss’ lar ! Sürülüş şekline göre daha taze ve çocuksu olabiliyorken, aşırı seksi bir görünüm yaratmak da mümkün, artık herkesin en az bir tane lipgloss’ u olmalı diyorum.