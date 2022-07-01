Sinem Yıldırım: Flying Broker Anthony Başaran

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Profesyonel bir basketbolcuyken, aldığı bursla hayatı tamamen değişen, Başaran Capital’ın kurucusu Anthony Başaran bu ayki konuğum. Özellikle Amerika’da yatırım yapmak ya da yaşamak isteyenlere hem kapital yaratabiliyor hem de gerçekten çok güzel evler bulup kişileri ev sahibi yapıyor. Mesleğinde uzun zamandır hep birinci sırada. İşlemler sırasında gerekli olan yaklaşık dokuz yüz sayfalık sözleşmelerle uğraşırken sorularımı yanıtladı. Eğer yurt dışına açılmak gibi bir hayaliniz varsa mutlaka kendisine ulaşın derim. Aynı zamanda bir pilot olduğu için, danışanlarını ilk iş havadan gezdirerek, onların şehri tanımasını da sağlayan bu genç başarılı iş insanın hayatını röportajımızda okuyacaksınız.

Kısaca sizi tanıyalım. Çocukluğunuz nasıldı ve aldığınız eğitimler nelerdir?

Çocukluğumu, on yedi yaşıma kadar İstanbul’da geçirdim. Liseyi bitirdikten sonra Amerika’ya yolculuk ettim. İlk gittiğim eyalet Nevada oldu. Orada okul öncesi, İngilizcemi iyice geliştirmek için özel bir dil okuluna gittim. O dönemdeki okul sahibi Mesut ve Yelda Köşker, daha sonra ailem haline geldi ve ardından Miami’ye taşınıp, burada eğitim hayatıma devam ettim. Finans ve emlak konularında lisanslar aldım. Federal lisanslı bir kredi uzmanı olarak elli eyalette kredi verebiliyorum.

Amerika’ya yerleşme fikri nereden, nasıl doğdu?

Aslında profesyonel olarak burslu basketbol oynarken Miami’de bir okuldan bana teklif geldi ve ailem, finansal durumumuz uygun olmamasına rağmen beni, şartlarını zorlayarak Amerika’ya gönderdi. İleride oğullarının çok başarılı bir finansçı olacağını tahmin bile edememişlerdi. Şu anda finans, konut, ticari emlak satışları ve Mortgage kredi konularında faaliyet gösteriyorum.

Genel olarak sektörün liderlik sıralamasında neredesiniz?

Genel olarak sektörün liderlik sıralamasında yıllardır birinci sıradayım; ancak benim için bundan daha da önemlisi, en güvenilir olmak konusunda birinci sırada kalmak.

Sahanız sadece Amerika mı?

Dünyanın her yanında çalışıyorum. Dubai, Londra, Türkiye ve Amerika en çok iş yaptığım ülkeler arasında.

Sizce insanlar buradan kalkıp neden ABD’ye göç ediyor, ev alıp oraya yerleşiyorlar?

Türkiye, hepimiz için cennet bir ülke olmasına rağmen Amerika’da yapılan yatırımın geri dönüş sırası beş kat daha hızlı. İkinci yılda dahi geri dönüşümler olabiliyor. Faiz oranlarının on kat daha düşük olması ve ödeme vadelerinin otuz yıla kadar uzaması, aylık gelirleri beş kat artırırken, giderleri de beş kat düşürüyor. Kira gelirleri hem tüm kredinizi öderken hem de ciddi oranda bir gelir bırakıyor.

Oradan ev alacaklara ne gibi tavsiyeleriniz olabilir? Hangi konularda onlara yardımcı oluyorsunuz?

Amerika’da ev alırken lütfen yalnızca lisanslı profesyonel emlakçılar ile çalışın. İsteyen herkese mutlulukla yardımcı olabiliriz.

Pandemi orada da, aranan ev tarzında bir değişime neden oldu mu?

Pandemi, Amerika’da satılık ev sayısını azaltarak tüm avantajları ile değerlerin yükselmesine yardımcı oldu. Özellikle, Amerika’daki en gözde eyaletlerden başta gelen Florida oldu. California ve New York’tan çok büyük bir göç aldı. Karşılaştırma yapıldığında pandemi Florida’da çok yüksek oranda hissedilmedi. Vergilerin düşük olması, en iyi okullara sahip olması da buna yardımcı oldu.

Bugüne kadar çalıştığınız kişiler arasında kimler var?

Aslında birçok isim gizli kalmayı tercih ederken, isim vermek çok doğru olmayabilir. Tüm müşterilerimle gizlilik anlaşmalarım var; ancak, eğer izin verirlerse kendilerini referans olarak gösterebiliriz. Benim için tüm müşterilerim özeldir. Son dönemde isimlerini paylaşmama izin verdikleri için Aslı Güder, Petek Dinçöz ve daha bir çok yerli ve yabancı müşterilerimiz oldu.

Emlak ve kapital ayrılmaz bir ikili. Biri olmadan biri olmaz, ama siz bunu da çözmüşsünüz…

Emlak, kapital olmadan pek mümkün değil. Bu nedenle Başaran Capital firmamızla tüm Türklere, gelir sormadan, Amerika’da ve yalnızca emlak sektöründe ticari kredi de sağlayabiliyoruz.

Artan fiyatlar doğrultusunda sizce emlak sektörü dünyada nereye doğru gidiyor?

Özellikle gözde bölgelerde emlak değerleri artmaya devam ederken, kiralar da yükselmeye devam ediyor. Bu da yatırımcıları Florida eyaletinde konut sahiplerini destekleyen finansal dönem ve tüm yasalar ile birlikte finansal göçe davet ediyor.