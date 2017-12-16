Şimdiden Mutlu Yıllar

yazan: Tuğçe İnal 3

Kapıya dayanan bir 2018 yılı var huzurlarımızda. Bir düşünsenize; 2017 için almış olduğunuz kararların kaçta kaçını uyguladınız? Ya da hiç karar alıyor musunuz diye mi sorsam? Günü kurtararak yaşamak çoktan demode olmuşken, emek verdiğiniz, baş tacı ettiğiniz, pamuklara sardığınız şeyler nelerdi 2017 yılında? 2018’de onları sarıp sarmalamaya devam mı, yoksa bir fiske ile kendinizden 10 metre öteye mi fırlatacaksınız? Siz hem bunları bir düşünün hem de yeni yıl için bulduğum alternatiflere bir göz atın.

Lou Design Studio

Emel Sezginer tarafından kurulan LOU Design Studio; şehirli, şık ve dinamik kadınların günlük hayatlarında giyebilecekleri, sade detaylarla sentezlenmiş tasarımlar sunuyor. Tasarımcı koleksiyonunu hazırlarken öz güvenli kadınları hedef almış.

The Ring, Relais

And Chateaux

Viyana’nın kalbinde 19. y.y ’dan kalma The Ring Hotel eğer ilk defa şehri gezmeye geldiyseniz harika bir konumda. Opera binasına birkaç dakika uzaklıkta olan otelin Ring Suite’i benim başımı döndürmeye yetti de arttı bile.

Child of Flower

Child of Flower markası, özgür ruhlu kadınlar için rengarenk tasarımlar sunan sıra dışı bir marka. Doğanın muhteşem renk uyumundan esinlenen koleksiyon, el yapı bohemik esintinler taşıyor. Doğanın muhteşem harmonisini kadınlar için şehir hayatına yansıtıyor. Renkli ve eğlenceli tasarımlarla günlük hayatınıza eşlik edebilecek takıları sizlere sunuyor.

Bake & More

Bake & More 2013 yılında İstanbul’da kurulan ve her geçen gün; düğün, nişan, doğum günü, ya da herhangi bir parti organizasyonuna gösterilen ilgi, özenin artışından ötürü sofraları ve davetleri daha renkli ve farklı hale getiren çok sevimli bir marka.

Autumn Cashmere

1993 yılında kurulan örgü giyim markası Autumn Cashmere, kaşmir, kaşmir karışımı ve koton tasarımlarıyla öne çıkıyor. New York merkezli marka, kadın, erkek ve çocuklara yönelik koleksiyonlarında üstün kalite, kusursuz kalıp ve rahatlıkta kaşmir kazak ve aksesuarlara yer veriyor.

MSGM

DJ ve tasarımcı Massimo Giorgetti ve Paoloni Group ortaklığında kurulan MSGM, Giorgetti tarafından tasarlanan kadın ve erkek koleksiyonlarıyla yıllardır dikkatleri toplamayı başaran bir marka. Çağdaş sanat ve müzikten etkilenen 2018 koleksiyonu cesur baskı ve kontrast doku detaylarıyla öne çıkan tasarımlar sunuyor. Benim bu kış için favorilerim kesinlikle ayakkabıları ve botları.

Dear Deer

Dear Deer size kendiniz özel hissettirmek için bütün tasarımları el yapımı olarak tasarlıyor. Rahat kalıpları ve trend desenleri ile sokak modasını hayatınızın içine yerleştiriyor.

Haati Chai

Los Angeles’ta yaşayan ünlü tasarımcı, Stella Simona tarafından 2011 yılında kurulan ve “fil ve çay” anlamına gelen “Haati Chai” markası, kullanıcıları sıra dışı düşünmeye teşvik eden bir oluşum aslında. Tasarımlarında çağdaş ve trend stiller ile kendi Doğu Hint kültürünün parçası olan tribal esintileri bir araya getiren Stella Simona, takıların insanların karakterini ve modunu yansıttığına inanlardan… Anne Hataway, Lana Del Rey, Candice Swanepoel, Kesha, Kylie Jenner gibi birçok Hollywood yıldızlarının vazgeçilmez markası haline gelen Haati Chai, başta Amerika ve Avrupa olmak üzere tüm dünyada hızlıca yayılan bir marka haline gelmekte.