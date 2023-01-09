Seda Çavuşoğlu: Maskulen Feminene Karşı
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Güçlü ve sert çizgileriyle yüksek belli pantolonlar, bol kesimli parçalar; gün boyu şık ve rahat olmanızı sağlayacak…
Güçlü ve sert çizgileriyle yüksek belli pantolonlar, bol kesimli parçalar; gün boyu şık ve rahat olmanızı sağlayacak…
Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.
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Metalik veya bronz parlak bir şişme montla, birbirine zıt renklerdeki parçaları kombinleyerek kayak sezonunda muhteşem görüneceksiniz.
Türkiye’nin, özellikle Ankara’nın en büyük değer ve markalarından MOVE Mimarlık’ın, gözünü diktiği kıtalararası kulvar, gurur verici. Markanın
“İnsanın en büyük düşmanı, doğrudan doğruya kendisidir.”
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