En Son Davetler
Kategoriler
binicilik opera tenis alisveris dvd motor-sporlari bulten kitap mag-new-york tiyatro digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala odul-toreni decotrend video konser balo saglik bakim defile kapak-konusu trendy tercihler sanat mekan sergi stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
blank
Başa Dön

Seda Çavuşoğlu: Maskulen Feminene Karşı

blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
Yazarlar

Seda Çavuşoğlu: Maskulen Feminene Karşı

yazan:
13
Okuma süresi 1 dakika

Güçlü ve sert çizgileriyle yüksek belli pantolonlar, bol kesimli parçalar; gün boyu şık ve rahat olmanızı sağlayacak…

0
Yazar Hakkında /

Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Yazarlar

Metalik veya bronz parlak bir şişme montla, birbirine zıt renklerdeki parçaları kombinleyerek kayak sezonunda muhteşem görüneceksiniz.

Yazarlar

Türkiye’nin, özellikle Ankara’nın en büyük değer ve markalarından MOVE Mimarlık’ın, gözünü diktiği kıtalararası kulvar, gurur verici. Markanın

Yazarlar

“İnsanın en büyük düşmanı, doğrudan doğruya kendisidir.”                      