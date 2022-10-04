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Seda Çavuşoğlu: Lila Asaleti

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Moda, Yazarlar

Seda Çavuşoğlu: Lila Asaleti

yazan:
27
Okuma süresi 1 dakika

2022 sonbaharında podyumlara damgasını vuran lila ve morun ışıltılı tonlarını, yeni sezonda kontrast parlak renklerle kombinleyebilirsiniz…

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Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.

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