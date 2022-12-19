Seda Çavuşoğlu; Kayak
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Kışın ve özgürce hareket etmenin keyfini süreceğiniz parçalar…
Kışın ve özgürce hareket etmenin keyfini süreceğiniz parçalar…
Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.
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Gelenekselleşen yılbaşı renkleriyle dünyaca ünlü modacıların tasarımları tüm güzelliğinizi ortaya çıkaracak
Tüylü detaylar ve pastel renklerle payetleri başrole alarak 2023 yılını ışıltıyla karşılayın.
Her yıl olduğu gibi, bu yıl da geriye dönüp baktığımız, elimizde kalanları eleyip, gelecek için hazırlık yaptığımız
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