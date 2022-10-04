Seda Çavuşoğlu: Işıltılı Sonbahar
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Işıltılı, parlak ve pastel tonlar yeni sezonda yerini aldı. Şimdi cesurca göz alıcı olma zamanı!
Işıltılı, parlak ve pastel tonlar yeni sezonda yerini aldı. Şimdi cesurca göz alıcı olma zamanı!
Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.
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2022 sonbaharında podyumlara damgasını vuran lila ve morun ışıltılı tonlarını, yeni sezonda kontrast parlak renklerle kombinleyebilirsiniz
Sizlere bu ay box tekniği ve bu konuda uzman olan Dr. Ziya Nihat Tanfer’le yaptığımız röportaj ile
“Mutlu olmak her şeyin yolunda olması demek değildir. Mutlu olmak, görmezden gelme konusunda da ustalaşmak demektir.” Akıl Oyunları Sonbahar geldi, yeni
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