En Son Davetler
Kategoriler
binicilik opera tenis alisveris dvd motor-sporlari bulten kitap mag-new-york tiyatro digital-art mobilya-dekorasyon gezi astroloji golf spor sinema muzik gala video odul-toreni decotrend konser balo saglik bakim kapak-konusu defile trendy tercihler sanat mekan sergi stil tanitim etkinlik parti acilis kutlama dugun moda yazarlar roportajlar genel davetler
© Copyright 2018 Mag Medya
blank
Başa Dön

Seda Çavuşoğlu: Işıltılı Sonbahar

blank
16ARLINGTON
blank
ISABEL MARANT
blank
KARA
blank
LOQUAN SMITH
blank
blank
BOTTEGA VENETA
blank
blank
AMINA MUADDI
blank
ALIETTE
blank
16ARLINGTON
Moda, Yazarlar

Seda Çavuşoğlu: Işıltılı Sonbahar

yazan:
27
Okuma süresi 1 dakika

 

Işıltılı, parlak ve pastel tonlar yeni sezonda yerini aldı. Şimdi cesurca göz alıcı olma zamanı!

0
Yazar Hakkında /

Yazarımız Seda Çavuşoğlu'nun kısa özgeçmişi çok yakında sayfamızda olacaktır.

Yorum Bırakın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

İlginizi çekebilecek diğer yazılar

Moda, Yazarlar

2022 sonbaharında podyumlara damgasını vuran lila ve morun ışıltılı tonlarını, yeni sezonda kontrast parlak renklerle kombinleyebilirsiniz

Yazarlar

Sizlere bu ay box tekniği ve bu konuda uzman olan Dr. Ziya Nihat Tanfer’le yaptığımız röportaj ile

Yazarlar

“Mutlu olmak her şeyin yolunda olması demek değildir. Mutlu olmak, görmezden gelme konusunda da ustalaşmak demektir.” Akıl Oyunları Sonbahar geldi, yeni